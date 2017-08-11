Мурманск может подавать заявку на проведение международных соревнований по биатлону

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) подтвердила, что мурманский спорткомплекс "Долина Уюта" полностью соответствует требованиям, и теперь регион может подавать заявку на проведение международных соревнований по биатлону. Об этом заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"Здесь уже состоялся ряд всероссийских соревнований. Сейчас мы поставили перед собой более амбициозную задачу. Считаю, что мы достойны принимать международные соревнования. И инспекторы это подтвердили. Надеюсь, что в 2019-2020 году мы примем первые международные соревнования", - сказала глава региона.

Инспекторы проверили технические параметры сооружения на соответствие требованиям Союза для получения лицензии класса "Б", которая дает право проводить на объекте официальные международные соревнования: этапы Кубка IBU, юношеский и юниорский чемпионаты мира, чемпионат Европы и чемпионат мира по летнему биатлону.

Реконструкция спортивного комплекса "Долина Уюта" проводилась с привлечением регионального и федерального финансирования. Стоимость реконструкции составила более 600 млн руб. В результате в комплексе появилось новое стрельбище на 30 стрелковых коридоров, освещенная лыжная трасса длиной 2,5 км, трибуны для зрителей, электронное табло, подземный пешеходно-транспортный тоннель и современный лыже-биатлонный стадион.