Московская область наращивает темпы строительства коммерческой недвижимости

С начала 2017 года в регионе выдано разрешений на строительство 2,7 млн кв. м общественно-деловых и производственных площадей, что на 70% превышает показатели 2016 года. Эксперты связывают такую динамику с желанием бизнеса размещать офисы и предприятия именно в Подмосковье в связи с привлекательными для предпринимателей условиями и развитием транспортной инфраструктуры.

Как отмечает пресс-служба Ассоциации застройщиков Московской области, новые районы деловой активности формируются вблизи строящихся инфраструктурных объектов. Сейчас в регионе строится 20, 5 млн кв. м. нежилья, в том числе 17,7 млн кв. м коммерческой недвижимости. "Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поставил задачу включить "зеленый свет" для тех инвесторов, которые реализуют проекты, способствующие созданию новых рабочих мест. В связи с этим Правительство Московской области сегодня проводит целенаправленную работу: в 2017 году создана новая площадка для диалога между властью и бизнесом - это Центр содействия строительству при областном правительстве, позволяющий снизить административные барьеры и ускорить воплощение проектов в жизнь", - прокомментировал министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

За семь месяцев текущего года в Подмосковье выдано разрешений на строительство более 2,7 млн кв. м деловой недвижимости, включая офисные, торговые, производственные и складские помещения. В первом полугодии 2016 года этот показатель был равен 1,6 млн кв. м. Существующие и планируемые офисные и производственные площади позволяют удовлетворить потребности бизнеса всего московского региона. При этом возводимые в Подмосковье деловые объекты по качеству значительно превышают многие столичные офисы, в том числе благодаря использованию современных строительных технологий и созданию комплексной инфраструктуры.

Обозначившаяся несколько лет назад тенденция децентрализации бизнес-активности будет способствовать значительному снижению маятниковой миграции: утренней - на работу, вечерней - с работы. В регионе создаются наиболее комфортные условия для инвесторов, формируются долгосрочные привлекательные коммерческие и налоговые условия для компаний, базирующихся в Подмосковье. Кроме того, кадровый потенциал области - один из самых высоких в стране. Здесь проживает большое количество квалицированных специалистов. Они хотят жить и работать в едином пространстве. "Благодаря новой градостроительной политике ежегодно формируется порядка 50-70 тыс. новых мест приложения труда. В общей сложности за последние несколько лет в Подмосковье появилось 250 тыс. рабочих мест", - сказал вице-президент Ассоциации застройщиков Московской области, президент ФСК "Лидер" Владимир Воронин.

Подмосковье - регион с высокой инвестиционной привлекательностью и активностью, в связи с чем год от года увеличиваются объемы строительства коммерческой недвижимости. Сегодня строительный комплекс - это двигатель экономики Подмосковья, он обладает большим потенциалом. В 2017 году стройкомплексу Московской области исполняется 60 лет.