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В Карачаево-Черкесии будут проводить конкурс профмастерства среди аграриев и рабочих

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11 августа, 17:50 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) учредили конкурс профессионального мастерства среди аграриев и специалистов рабочих профессий. Об этом написал в пятницу в Instagram глава региона Рашид Темрезов.

"Принял решение учредить в Карачаево-Черкесии конкурс профессионального мастерства среди представителей рабочих специальностей и аграриев. Уже в этом году в день 25-летия Карачаево-Черкесии будут награждены лучшие по профессии. Ведь республика состоялась и динамично развивается именно благодаря таким людям-труженикам", - написал Темрезов.

Он добавил, что люди, которые трудятся на земле, как и вообще специалисты всех рабочих профессий, "заслуживают самых искренних слов уважения и признания".

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