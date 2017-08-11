В Карачаево-Черкесии будут проводить конкурс профмастерства среди аграриев и рабочих

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ЧЕРКЕССК, 11 августа. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) учредили конкурс профессионального мастерства среди аграриев и специалистов рабочих профессий. Об этом написал в пятницу в Instagram глава региона Рашид Темрезов.
"Принял решение учредить в Карачаево-Черкесии конкурс профессионального мастерства среди представителей рабочих специальностей и аграриев. Уже в этом году в день 25-летия Карачаево-Черкесии будут награждены лучшие по профессии. Ведь республика состоялась и динамично развивается именно благодаря таким людям-труженикам", - написал Темрезов.
Он добавил, что люди, которые трудятся на земле, как и вообще специалисты всех рабочих профессий, "заслуживают самых искренних слов уважения и признания".