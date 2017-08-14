ГК "Гранель" построит пятизвездочный отель вблизи аэропорта Домодедово

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Московская область, 14 августа 2017 года. Московский аэропорт Домодедово и группа компаний "Гранель" заключили соглашение о строительстве гостиницы наивысшего сервиса категории "пять звезд".
Проект отеля предусматривает обширный номерной фонд, который насчитывает 400 номеров класса "люкс", "супер-люкс" и "стандарт" общей площадью 30 тыс. кв. м. Также в здании будет располагаться два ресторана, SPA-зона с бассейном и отдельная стойка с лаунж-зоной для членов экипажей.
В настоящее время ГК "Гранель" ведет переговоры с мировым гостиничным оператором Starwood, недавно объединенным с Marriott, о договоре франчайзинга под брендом Sheraton.
"Вокруг аэропорта зарезервировано более 16 тыс. га для перспективного развития. Это стратегическое преимущество Домодедово, и мы нацелены на то, чтобы максимально реализовать потенциал этих территорий, в том числе, за счет совместных проектов с партнерами", - отметил Александр Волков, управляющий директор Domodedovo Development.
"Речь идет о пятизвездочном отеле, который будет расположен в зоне аэропорта. По нашим расчетам инвестиции превысят 3,2 млрд рублей, но, учитывая, что Домодедово - одна из крупнейших воздушных гаваней нашей страны, спрос на размещение здесь будет всегда", - рассказал Андрей Назаров, председатель совета директоров ГК "Гранель", добавив, что строительство нового отеля займет три года.
Напомним, что аэропорт Домодедово долго анализировал девелоперские компании, выбирая, кому можно доверить строительство инвестиционно-привлекательного проекта. В июле 2017 года было решено, что реализацией проекта займется ГК "Гранель", так как компания является одним из крупнейших девелоперов жилой и коммерческой недвижимости центрального региона РФ. Гостиничный бизнес - одно из перспективных и приоритетных направлений ГК "Гранель". Среди проектов компании - единственный пятизвездочный отель в Уфе Sheraton, который был построен в 2015 году.
Московский аэропорт Домодедово является одной из крупнейших воздушных гаваней России и признан лучшим аэропортом России по версии премии "Воздушные ворота России" и "Крылья России". В 2016 году аэропорт обслужил 28,5 млн человек. Маршрутная сеть включает 72 уникальных направления. Домодедово выбран для полетов в Москву членами ведущих мировых авиационных альянсов - Star Alliance и oneworld. Домодедово - единственный в России аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380, Airbus А350-900 и Boeing 787 Dreamliner.
Domodedovo Development является агентом по реализации девелоперских проектов, направленных на развитие территории московского аэропорта Домодедово и прилегающей к аэропорту территории, с целью создания качественной и комфортной среды для партнеров и клиентов аэропорта.
ГК "Гранель", основанная в 1992 г., специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости в нескольких регионах Российской Федерации. Портфель проектов компании насчитывает 4,5 млн кв. м и включает в себя малоэтажные и многоэтажные жилые комплексы, полностью обеспеченные всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой. Специалисты компании контролируют все стадии процесса девелопмента - с момента разработки концепции, проектирования и строительства, до реализации и управления объектами. Благодаря многолетнему опыту и слаженной работе команды профессионалов ГК "Гранель" предлагает на рынок продукт высокого качества по доступным ценам. Все проекты компании возводятся с применением высококачественных строительных материалов, отвечают высоким требованиям современного жилищного строительства и отличаются уникальными архитектурными решениями.