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После реконструкции открылся центральный стадион в Магнитогорске

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14 августа, 10:56 UTC+3

В реконструкцию легкоатлетического объекта вложили около 100 млн рублей из бюджетов Челябинской области и муниципалитета

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© Официальный сайт Губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в открытии центрального легкоатлетического стадиона в Магнитогорске после масштабной реконструкции, сообщили сегодня в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.  

"Современный вид стадиона - большая заслуга моих земляков-магнитогорцев. Не было ни одного года, чтобы в области не вводились новые спортивные площадки, хоккейные коробки, стадионы. Мы будем это делать и дальше", – сказал губернатор Борис Дубровский.

На первом этапе была произведена замена старого натурального покрытия на новое - искусственное. Были частично отремонтированы входные группы, гостевая трибуна и парапеты. На это из областного и городского бюджетов было направлено более 23 млн руб.

В ходе второго этапа на стадионе отремонтировали легкоатлетические дорожки, были проведены отделочные работы гостевой трибуны, ремонт подтрибунных помещений (раздевалок, душевых), монтаж систем удаленного доступа и охранного теленаблюдения и пр. Всего в реконструкцию центрального стадиона было вложено около 100 млн рублей из областного и городского бюджетов.

Справка

Стадион "Центральный" в Магнитогорске был введен в эксплуатацию в 1967 года. Последняя реконструкция стадиона была проведена в 2004.

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