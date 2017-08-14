Путешествие по Японии "Старых мастеров" проходит с успехом

МОСКВА, 14 августа 2017 г. /Пресс-служба министерства культуры РФ/. Путешествие по Японии выдающихся работ классиков европейской живописи из коллекции Эрмитажа, - это интересный формат, открывающий разные пласты искусства и истории, прекрасно показывающий взаимное влияние культур. Демонстрация произведений искусства, вошедших в золотой фонд мировой культуры и являющихся также частью национального достояния России, намечает общие культурные ориентиры, сближая японцев и россиян.

Выставка "Старые мастера" из собрания Эрмитажа в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" с огромным успехом прошла в Токио в галерее Центра искусств Мори - ее посетили более 200 тыс. человек. До сентября выставка расположилась в городе Нагоя в Музее изящных искусств префектуры Айти, а в октябре вновь переезжает - на этот раз в Музей изящных искусств префектуры Хиого в городе Кобе.

Контакты музеев России и Японии играют большую роль в культурном взаимодействии между нашими странами. Последнее важно в преддверии ряда совместных мероприятий в ближайшем будущем: визита Премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Восточный экономический форум 6-7 сентября 2017 года, участия Японии в VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме в качестве страны-гостя и Года Японии в России (2018).

Популярность выставки у японского зрителя показывает, что в российской и в японской культурах огромное значение играет визуальный тип восприятия красоты. Это лишнее подтверждение того, что истинная красота и высокое искусство как ее основной проводник могут быть поняты и признаны в культурах, которые на первый взгляд сильно отличаются.

Экспозиция, состоящая из 85 живописных работ XVI-XIX веков, представляет лучшие образцы западноевропейского искусства из коллекции Государственного музея Эрмитаж и одновременно свидетельствует о тонком художественном вкусе русских императоров от Екатерины Великой до Николая I. Японский зритель сможет познакомиться с картинами таких художников, как Тициан, Гвидо Рени, Бартоломе Эстебан Мурильо, Хосе де Рибера, Франсиско де Сурбаран, Ян Брейгель Старший, Питер Пауль Рубенс, Антонис Ван Дейк, Якоб Иорданс, Рембрандт, Франс Халс, Якоб Рейсдал, Лукас Кранах Старший, Луи Ленен, Клод Лоррен, Никола Пуссен, Никола Шарден, Франсуа Буше, Франсуа Грёз, Томас Гейнсборо, Ангелика Кауфман и многих других.

По вопросам освещения проекта "Русские Сезоны" просьба обращаться к Сергею Армейскову: armeyskov@mc-pr.ru, +7(926) 056 5436.