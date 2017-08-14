ДОНСТРОЙ приступил к монтажу лифтов в квартале "Сердце Столицы"

МОСКВА, 14 августа 2017 г. В первой очереди квартала "Сердце Столицы" стартовал монтаж лифтов – на сегодняшний день уже установлен 21 лифт в подземной и стилобатной части корпусов, в наземной части идет монтаж восьми пассажирских лифтов, предназначенных для подъема на жилые этажи зданий.

Для первой очереди "Сердца Столицы" были заказаны пассажирские и грузо-пассажирские лифты из премиальной линейки компании SIGMA (LG Elevators). Лифты грузоподъемностью 1000-1600 кг имеют скорость движения 1,75-2,5 м/с, что позволит жителям подниматься с первого на последний этаж здания за 35-55 секунд (в зависимости от этажности корпуса). Как отмечает руководитель Департамента развития проектов АО "Дон-Строй Инвест" Станислав Архипов, "выбранные для объекта лифты SIGMA являются примером применения в строительстве современных энергоэффективных технологий. Используемые производителем безредукторные лебедки на постоянных магнитах обеспечивают снижение потребления энергии в среднем на 25% по сравнению с устройствами с редукторным приводом. Также эти лифты отличаются пониженным уровнем шума и вибрации, высокой плавностью хода, и что немаловажно - оборудование безопасно для окружающей среды, так как отсутствует необходимость в применении смазочных масел".

Помимо лифтов SIGMA, в подземной части будут установлены грузо-пассажирские лифты производства MP lifts (Испания), а также подъемники BKG (Германия) и OMER (Италия). Всего в первой очереди квартала, будет установлено 53 подъемных устройства (лифты, подъемники, эскалаторы).

Первая очередь строительства квартала "Сердце Столицы" занимает площадь 3,96 га и включает в себя три жилых здания (два 19-этажных и одно 36-этажное) общей площадью около 250 000 кв. м. В общей подземной части располагается просторный паркинг, в стилобатной части - помещения под размещение фитнес-центра с бассейном и SPA, медицинского центра, торгового комплекса с крупным супермаркетом, кафе, ресторанов, магазинов, пекарен и других объектов инфраструктуры. За счет расположения жилых зданий первой очереди строительства на первой линии квартала "Сердце Столицы", квартиры в них обладают великолепными видами на набережную Москвы-реки и прилегающее парковое пространство.

"Сердце Столицы" - масштабный проект комплексной застройки территории площадью 14 га на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром "Москва-Сити". В квартале реализуется уникальная концепция инфраструктуры и общественных пространств. Здесь предусмотрены детский сад и школа, фитнес-центр, бассейн, кафе и рестораны, магазины и медицинские центры, а также такие популярные места активностей как беговые и велосипедные дорожки, стадион, площадки для спортивных игр, скейтпарк, летний театр, водоем и роскошное прогулочное пространство на набережной. Парки и скверы займут более 45% территории, общая площадь озеленения составит около 64 000 кв.м. Реализация проекта осуществляется при поддержке финансового партнера компании Банк ВТБ (ПАО).