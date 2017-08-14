Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тувинские животноводы попросили улучшить условия кредитования КФХ и чабанов

Новости партнеров
14 августа, 14:19 UTC+3

Участниками IX Съезда животноводов Тувы стали 160 делегатов из районов региона, впервые приехали представители этнических тувинцев из Монголии

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Правительство Республики Тыва

Тувинские животноводы попросили улучшить условия кредитования КФХ и чабанов, отметив невозможность использования скота в качестве залогового имущества в банках. Данный вопрос обсуждался на IX Съезде животноводов Тувы.

"Мы все знаем, что основное имущество чабанов - это скот. Свободных денег под матрасом нет, а скот использовать в качестве залога при обращении в банк не разрешается. Если грубо подсчитать, тысяча голов стоит ориентировочно 3 млн рублей. Под них даже 1 млн рублей взять нельзя", - цитирует пресс-служба главы Тувы председателя КФХ из Чеди-Холя Чечена Оюна.

По его словам, поддержку животноводам готова оказывать Корпорация МСП, в то же время возникают сложности при получении кредита в Россельхозбанке.

"Прозвучала критика в адрес чиновников по вопросам юридического сопровождения ГУПов, жаловались на качество работы "Россельхозбанка". Все предложения и замечания, результаты обсуждений лягут в основу резолюции съезда, к исполнению которой будут привлечены все ответственные лица. Это правило неизменно. Как и раньше, мы будем руководствоваться в работе теми вопросами, которые поставили перед нами уважаемые животноводы", - заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, слова которого приводит пресс-служба.

Участниками IX Съезда животноводов Тувы стали 160 делегатов из районов региона, впервые приехали представители этнических тувинцев из Монголии. Мероприятие прошло в преддверии Дня республики и праздника "Наадым".

По информации пресс-службы, сельское хозяйство является основной отраслью экономики Тувы, в которой задействованы 146,8 тыс. человек, что составляет 46% от общей численности населения республики. Для поддержки сельхозпроизводителей в регионе создан "Клуба тысячников". Его члены без очереди и записей попадают к представителям органов власти, получают специализированную медицинскую помощь, а их дети - возможность бесплатного обучения на сельскохозяйственном факультете ТувГУ. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
8
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде
12
Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мира
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
2
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
3
Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии
4
Сотрудников ДПС обяжут вежливо общаться с водителями и не курить в их присутствии
5
Суд над сбившей ребенка в Балашихе женщиной начнется 21 августа
6
МЧС: поиск людей на руднике "Мир" будут вести, пока позволяют условия
7
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама