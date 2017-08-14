Тувинские животноводы попросили улучшить условия кредитования КФХ и чабанов, отметив невозможность использования скота в качестве залогового имущества в банках. Данный вопрос обсуждался на IX Съезде животноводов Тувы.

"Мы все знаем, что основное имущество чабанов - это скот. Свободных денег под матрасом нет, а скот использовать в качестве залога при обращении в банк не разрешается. Если грубо подсчитать, тысяча голов стоит ориентировочно 3 млн рублей. Под них даже 1 млн рублей взять нельзя", - цитирует пресс-служба главы Тувы председателя КФХ из Чеди-Холя Чечена Оюна.

По его словам, поддержку животноводам готова оказывать Корпорация МСП, в то же время возникают сложности при получении кредита в Россельхозбанке.

"Прозвучала критика в адрес чиновников по вопросам юридического сопровождения ГУПов, жаловались на качество работы "Россельхозбанка". Все предложения и замечания, результаты обсуждений лягут в основу резолюции съезда, к исполнению которой будут привлечены все ответственные лица. Это правило неизменно. Как и раньше, мы будем руководствоваться в работе теми вопросами, которые поставили перед нами уважаемые животноводы", - заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол, слова которого приводит пресс-служба.

Участниками IX Съезда животноводов Тувы стали 160 делегатов из районов региона, впервые приехали представители этнических тувинцев из Монголии. Мероприятие прошло в преддверии Дня республики и праздника "Наадым".

По информации пресс-службы, сельское хозяйство является основной отраслью экономики Тувы, в которой задействованы 146,8 тыс. человек, что составляет 46% от общей численности населения республики. Для поддержки сельхозпроизводителей в регионе создан "Клуба тысячников". Его члены без очереди и записей попадают к представителям органов власти, получают специализированную медицинскую помощь, а их дети - возможность бесплатного обучения на сельскохозяйственном факультете ТувГУ.