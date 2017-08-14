Лучшие животноводы Тувы получили солнечные электростанции

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Солнечные электростанции стоимостью 160 тыс. рублей получили лучшие животноводы Тувы. Церемония вручения сертификатов состоялась в рамках IX Съезда животноводов республики, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Представьте себе, сколько нужно вложить сил и труда, чтобы получить 100-процентный приплод ягнят, козлят, телят, жеребят и яков. Такие передовики у нас есть. За усердие мы подарили им солнечные электростанции стоимостью 160 тыс. рублей. Пусть это чудо техники облегчит работу семи чабанам, которые, спозаранку до самого заката вкалывая на своих стойбищах, получили высочайшие производственные показатели", - цитирует пресс-служба главу Тувы Шолбан Кара-оола.
Победители определялись в таких отраслях животноводства как овцеводство, козоводство, скотоводство и яководство, а также среди мастеров машинного доения.