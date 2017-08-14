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Первый международный фестиваль тувинской баранины стартовал под Кызылом. Участниками стали представители 19 предприятий и учебных заведений республики, сообщили в пресс-службе главы Тувы.
"14 августа состоится первый этап конкурса - республиканский тур. В местечке Тос-Булак рядом с юрточным городком появится палаточный лагерь фестиваля. Для участия заявились 19 ресторанов, кафе, предприятий и учебных заведений. Необходимо соблюсти технику приготовления, оригинально подать блюдо, презентовать его и, главное, сделать так, чтобы оно оказалось самым вкусным", - говорится в сообщении.
Оценивать блюда станет жюри, в состав которого вошел, в частности, президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Николай Ильин. Также свое мнение выскажут представители организаций-участников, пройдет и народное голосование. Трансляцию с мероприятия планируют вести местные блогеры.
Международный этап конкурса, в котором примут участие шеф-повара из России, Китая и Монголии, а также победители республиканского этапа, состоится на территории скульптурного комплекса "Центр Азии". Победители получат денежные призы и памятные подарки.
Как отметили в пресс-службе, фестиваль тувинской баранины проводится в целях развития гастрономического туризма. "Не секрет, что национальная кухня - фактически достопримечательность Тувы и каждому гостю обязательно предлагают что-нибудь отведать, начиная от молочного чая с солью до изиг-хана (кровавая колбаса - прим.ТАСС)", - говорится в материале.
Первый международный фестиваль тувинской баранины проходит в рамках празднования Дня республики и "Наадыма" с 13 по 15 августа.