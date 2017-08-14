Бесплатные пригородные электропоезда будут курсировать в дни проведения "ЭКСПО 1520"

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МОСКВА, 14 августа 2017 г. /ООО "Бизнес Диалог"/. C 30 августа по 2 сентября 2017 до площадки проведения VI Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" можно будет добраться бесплатными пригородными электричками с Курского вокзала.
Расписание бесплатных электропоездов до станции "Щербинка" и обратно:
Поезд проследует без остановок, время прибытия и отправления - московское.
В рамках 4-дневной работы железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" состоится Х Юбилейная международная конференция "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты", эксклюзивный динамический показ техники, демонстрация уникальных натурных образцов на рельсовом полотне, а также будут представлены пять выставочных павильонов и уличные экспозиции.
Заключительным днем работы салона по традиции станет День открытых дорог – спортивные активности, выступления музыкальных коллективов, развлечения для детей и взрослых.
Подробная информация о мероприятии: http://expo1520.ru/
Генеральный партнер: ОАО "РЖД"
Организатор: ООО "Бизнес Диалог"