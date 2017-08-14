Бесплатные пригородные электропоезда будут курсировать в дни проведения "ЭКСПО 1520"

МОСКВА, 14 августа 2017 г. /ООО "Бизнес Диалог"/. C 30 августа по 2 сентября 2017 до площадки проведения VI Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" можно будет добраться бесплатными пригородными электричками с Курского вокзала.

Расписание бесплатных электропоездов до станции "Щербинка" и обратно:

Ст. Москва-Пассажирская-Курская – ст. "Щербинка": 09.05; 09:40 (в период 30 августа -2 сентября);

Ст. "Щербинка" - ст. Москва-Пассажирская-Курская: 17:07; 17:47 (в период 30 августа -1 сентября);

Ст. "Щербинка" - ст. Москва-Пассажирская-Курская: 16:38; 17:47 (2 сентября).

Поезд проследует без остановок, время прибытия и отправления - московское.

В рамках 4-дневной работы железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" состоится Х Юбилейная международная конференция "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты", эксклюзивный динамический показ техники, демонстрация уникальных натурных образцов на рельсовом полотне, а также будут представлены пять выставочных павильонов и уличные экспозиции.

Заключительным днем работы салона по традиции станет День открытых дорог – спортивные активности, выступления музыкальных коллективов, развлечения для детей и взрослых.

Подробная информация о мероприятии: http://expo1520.ru/

Генеральный партнер: ОАО "РЖД"

Организатор: ООО "Бизнес Диалог"