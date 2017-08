"Русские Сезоны": Восточный экономический форум покажет важность экономики культуры

МОСКВА, 14 августа 2017 г. /Пресс-служба Министерства культуры РФ/. Взаимовлияние экономики и культуры вполне очевидно, однако, подлинные возможности этого явления только начинают в полной мере осознавать в России. Прямое и опосредованное воздействие российского искусства как высшего выражения культуры имеет самые положительные последствия в репутационном, дипломатическом, политическом, экономическом и, конечно, культурном плане. Развитие отечественной креативной экономики может быть успешным только при опоре на развитую культурную сферу, которая уже существует в стране.

"Русские Сезоны" - это международный проект Министерства культуры РФ, основной целью которого является укрепление культурных и гуманитарных связей между Россией и Японией. Культура обладает огромным потенциалом воздействия, который распространяется на разные сферы человеческой деятельности. Экономика культуры выражается в показателях экономического роста и может проявляться, к примеру, во влиянии на повышение туристической привлекательности регионов. У российской культуры и искусства при правильном менеджменте в будущем есть все шансы стать важными факторами роста культурно-креативного сектора отечественной экономики. Это подтверждается опытом развитых стран и регионов, включая еврозону, показывающем, что данный сектор экономики играет достаточно серьезную роль в общем росте ВВП*.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принимал участие в церемонии открытия "Русских Сезонов" и уже запланировал свой визит на Восточный экономический форум (6-7 сентября 2017 года), где его встретит президент России Владимир Путин. 5 сентября на полях форума состоится гуманитарная сессия "Дальневосточный регион - точка роста региональной культуры", которая является выездным мероприятием деловой программы VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. В рамках гуманитарной сессии планируются интервью с министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским и пресс-подход к директору международного офиса компании Dentsu Масато Иммамура, имеющему большой опыт создания российско-японских проектов в области культуры ("Русские Сезоны" в Японии, Тихоокеанский фестиваль искусств).

В ближайшей перспективе - дальнейшее развитие сотрудничества наших стран, которое в настоящее время находится на пике: Японии присвоен статус страны-гостя VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, а 2018 год объявлен Годом Японии в России.

* Например, товарооборот культурно-креативного сектора экономики ЕС в 2003 году превысил 654 млрд евро, а его вклад в общеевропейский рост ВВП составил 2,6% (согласно данным исследования "The Economy of Culture in Europe", проведенного KEA European Affairs для Европейской комиссии, 2006, http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf).