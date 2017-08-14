Лучших лесорубов России определили на соревнованиях в Архангельской области

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Третий чемпионат России "Лесоруб ХХI века" среди машинистов харвестеров и форвардеров, операторов гидроманипуляторов и фронтальных погрузчиков прошел в Устьянском районе Архангельской области. Победители поднялись в небо на дирижаблях, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Обладателями кубка в командном зачете стали хозяева турнира - команда "УЛК-1". Чемпионы получили автомобили, призеры - квадроциклы и снегоходы. Пьедесталами почета для победителей стали дирижабли, на которых они поднялись в небо. В чемпионате России приняли участие 42 команды из 12 регионов страны, а также женская бригада из Бельгии", - говорится в сообщении.
По мнению руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, посетившего мероприятие, соревнования позволяют увидеть новые технологии и современные подходы в лесопользовании и лесовосстановлении.
"Ведь порой все замечают только пожары и незаконные рубки. А чемпионат показывает, что у отрасли есть и другие стороны. Это профессиональные люди, высокие технологии, современные машины и совершенно новые подходы к лесопользованию и лесовосстановлению. Несмотря на то, что это чемпионат лесорубов, мы в большей степени ведем здесь речь не о рубках, а о качественном воспроизводстве лесов", - отметил он.
Как сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, высокие темпы роста отрасли привели к необходимости пересмотреть стратегию развития ЛПК Архангельской области. "В 2013-2014 годах планировалось, что к 2020 году Архангельская область выйдет на объемы производства пеллет 500 тыс. тонн ежегодно. Эта планка уже перекрыта. Ставим новые задачи - 700-750 тыс. тонн в год", - привел пример глава области.
В пресс-службе добавили, что в текущем году лесорубы определяли лучшего в новой дисциплине "Зеленая лига", участвуя в посадке саженцев. В рамках чемпионата также прошли конкурс красоты среди сотрудниц предприятий лесной отрасли "Королева леса" и всероссийская акция по посадке елей "Живи, лес!".