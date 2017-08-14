Иркутская область и Татарстан намерены развивать промышленную кооперацию

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Иркутская область и Татарстан намерены развивать кооперацию в области промышленного производства, в том числе в самолетостроении. Об этом сообщил иркутский губернатор Сергей Левченко во время двухдневного визита в Казань.
"Мы обсудили с коллегами из Татарстана темы развития кооперации, в том числе в области промышленного производства. Это важный вопрос, учитывая, что два региона связывает тема авиапрома. Предприятие "КАПО-Композит", которое мы посетили, ведет работы по программам МС-21 - самолета, который производится в Иркутске", - сказал Левченко.
Губернатор пояснил, что в Татарстане изготавливают крыло хвостовое переднее из углепластика для МС-21. В Иркутске два самолета уже собраны и один проходит испытания. Серийное производство планируется начать с 2019 года.
"Необходимо усиливать взаимодействие между нашими регионами, прежде всего в торгово-экономической сфере. Кроме того, у нас есть серьезные наработки в части формирования инвестиционной инфраструктуры и работы с инвесторами, поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрения передовых технологий в АПК, повышения качества жизни на селе, создания системы кадровой работы. Мы готовы делиться опытом", - сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече с иркутской делегацией.
Договоренность об обмене делегациями регионов была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме, где стороны подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. В конце августа состоится ответный визит делегации Республики Татарстан в Иркутскую область. Ежегодный товарооборот между субъектами РФ составляет 4 млрд рублей.