Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иркутская область и Татарстан намерены развивать промышленную кооперацию

Новости партнеров
14 августа, 15:57 UTC+3

Ежегодный товарооборот между субъектами РФ составляет 4 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© пресс-служба Правительства Иркутской области

Иркутская область и Татарстан намерены развивать кооперацию в области промышленного производства, в том числе в самолетостроении. Об этом сообщил иркутский губернатор Сергей Левченко во время двухдневного визита в Казань.

"Мы обсудили с коллегами из Татарстана темы развития кооперации, в том числе в области промышленного производства. Это важный вопрос, учитывая, что два региона связывает тема авиапрома. Предприятие "КАПО-Композит", которое мы посетили, ведет работы по программам МС-21 - самолета, который производится в Иркутске", - сказал Левченко.

Губернатор пояснил, что в Татарстане изготавливают крыло хвостовое переднее из углепластика для МС-21. В Иркутске два самолета уже собраны и один проходит испытания. Серийное производство планируется начать с 2019 года.

"Необходимо усиливать взаимодействие между нашими регионами, прежде всего в торгово-экономической сфере. Кроме того, у нас есть серьезные наработки в части формирования инвестиционной инфраструктуры и работы с инвесторами, поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрения передовых технологий в АПК, повышения качества жизни на селе, создания системы кадровой работы. Мы готовы делиться опытом", - сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече с иркутской делегацией.

Договоренность об обмене делегациями регионов была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме, где стороны подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. В конце августа состоится ответный визит делегации Республики Татарстан в Иркутскую область. Ежегодный товарооборот между субъектами РФ составляет 4 млрд рублей. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
8
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде
12
Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мира
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
2
МЧС: поиск людей на руднике "Мир" будут вести, пока позволяют условия
3
Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии
4
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
5
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
6
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
7
Комиссия РФС рассмотрит работу арбитра Федотова на матче "Зенит" - "Ахмат"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама