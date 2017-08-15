В Японии прошли концерты "российских самураев"

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МОСКВА, 15 августа 2017 г. /Пресс-служба министерства культуры РФ/. Между Россией и Японией есть культурное родство, что проявляется в боевых братствах казаков и самураев - прочно спаянных объединениях со своими кодексами чести и обычаями. Визуальная составляющая выступления казачьего ансамбля или коллектива тайко-барабанщиков не менее важна, чем его музыкальная часть. Поэтому в японской культуре казаки могут быть восприняты как "российские самураи".
С 2 по 14 августа "Ставрополье", один из самых выдающихся казачих ансамблей России, представлял японским зрителям свою обширную программу. Мероприятия проходили на острове Хоккайдо в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны".
Ансамбль "Ставрополье" показал яркую казачью культуру нашему восточному соседу. Песня и танец - это универсальный язык, позволяющий избежать "трудностей перевода" и понятный во всем мире.
Творческий коллектив "Ставрополья" приехал в Японию с лучшими номерами ("Степь ковыльная", "Некрасовские вечерушки", "Ставропольская кадриль" и др.), которые уже полюбились зрителям разных стран: Германии и Португалии, Канады и Северной Кореи, Греции и Австралии. Своими выступлениями он познакомил японцев с богатой и многообразной культурой казачества, проживающего на Среднерусской возвышенности, Северном Кавказе, Кубани, Дону, и, конечно, в Ставрополье. Это позволило аудитории насладиться широким спектром народной культуры России, сохранившей должную аутентичность.
Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье" был основан хореографом Анатолием Брунилиным более 30 лет назад. Огромным достижением ансамбля и его директора, заслуженного деятеля искусств России, лауреата премии правительства Российской Федерации Ивана Громакова, а также художественного руководителя, заслуженной артистки России Елены Бойко, является собирание, развитие и сохранение казачьей культуры.