Утверждена деловая программа Международного рыбопромышленного форума

МОСКВА, 15 августа /Росконгресс/. На официальном сайте Международного рыбопромышленного форума опубликована деловая программа мероприятия. Главным событием станет пленарное заседание "Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?" с участием заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, заместителя министра сельского хозяйства РФ - руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. В обсуждении также примут участие министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг, министр сельского хозяйства, развития сельских районов и окружающей среды Республики Кипр Никос Куялис, а также представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море.

"Сегодня ряд крупных стран испытывает недостаток ресурсной базы. Суверенные права на промысел биоресурсов в пределах исключительных экономических зон государств остаются незыблемыми, включая регулируемый допуск иностранных судов. Большинство акваторий открытой части Мирового океана регулируются многосторонними международными соглашениями, но остаются и "свободные" воды. Одновременно ООН проводится работа по защите "здоровья океана" и созданию охраняемых морских районов, где ограничено промышленное рыболовство. В ходе заседания мы обсудим, как найти баланс между интересами многочисленных сторон", - отметил Илья Шестаков.

В основе деловой программы форума - шесть панельных сессий.

"Угрозы для состояния водных биоресурсов и инструменты управления биологическими рисками", где участники обсудят изменения климата, актуальное состояние рыбных запасов, развитие технологий по сохранению водных биоресурсов, а также необходимость эффективного взаимодействия науки и бизнеса в данной сфере.

"Глобализация рыбной индустрии: тенденции, риски, возможности" предполагает дискуссию по вопросам безопасности импортируемой продукции, ключевых рисков в рыбной сфере и будущего мировой торговли рыбой и морепродуктами в целом.

"Аквакультура: от высокорискованных инвестиций к стабильному росту" поднимет важные вопросы состояния и тенденции развития мировой аквакультуры, передовых технологий и менеджмента отрасли. В результате дискуссии планируется выделить перечень ключевых рисков и набор лучших практик в данной области.

На панельной сессии "Рыбопромысловый флот будущего" отдельное внимание будет уделено состоянию рыбопромыслового флота в мировом масштабе, актуальным тенденциям в сфере обновления рыболовецких судов и перспективам России как будущего центра судостроения, ключевым инновациям для промыслового, технологического, морозильного оборудования.

"Негосударственные системы сертификации промыслов" включит в себя обсуждение экологических систем сертификации и перспективы развития данного института в глобальном масштабе и в контексте России.

В ходе сессии "Борьба с потерями продовольствия в российском рыбопромышленном комплексе: подходы и практика, направленные на сокращение потерь продовольствия" планируется рассмотреть возможности модернизации рыбоперерабатывающего комплекса, внедрение новых технологий переработки для уменьшения количества рыбных отходов, а также меры по предотвращению излишних потерь рыбной продукции по всей товаропроводящей цепи.

Во второй день форума состоится конференция "Новая стратегия развития российской рыбной индустрии", на которой будет представлен и обсужден актуализированный план развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 года.

Участие в форуме уже подтвердили министр морских ресурсов и рыболовства Республики Сьерра-Леоне Элизабет Манс, министр рыбного хозяйства Республики Гвинея-Бисау Орланду Мендеш Виегаш, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Королевства Камбоджа Венг Сакхон.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо".

Подробная информация о деловой программе форума - на официальном сайте www.fishexpoforum.com.

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Справочная информация

Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства - организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно 5-6-е место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При поддержке фонда "Росконгресс" - крупнейшего организатора конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.