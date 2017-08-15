Японские фермеры посетили козоводческую ферму "УГМК-Агро"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. На козоводческой ферме "УГМК-Агро" устроили первую экскурсию для иностранцев, сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании. С опытом хозяйства, в котором содержится около 1000 альпийских коз, приехали знакомиться из Японии.

Делегацию возглавил японский инвестор Хидэто Маэда, интересы которого сейчас сосредоточены в агробизнесе. В составе группы ферму посетили и партнеры бизнесмена из России, а также агроном и повар-технолог, работающие над развитием нового для Японии продуктового направления.

"Мы в самом начале пути. Пока экспериментально приобрели 25 коз и планируем расшириться до 100 голов, В Японии люди совсем незнакомы с продуктами питания на основе козьего молока. И мы хотим понять, как убедить их попробовать новое, как наращивать число потребителей. И, конечно, как эффективнее наладить производство", - цитируют в пресс-службе слова г-на Маэды.

Японские фермеры побывали в цехе по заготовке кормов, познакомились с устройством современной доильной карусели и организацией яслей для козлят. "Гостей впечатлила высокая автоматизация производства, они интересовались поставщиками оборудования и связями со специалистами в области промышленного козоводства", - сказано в сообщении.

Делегация также побывала в новом строящемся цехе Верхнепышминского молочного завода, где с осени начнут выпускать сыры с благородной белой плесенью. Коллегам предложили попробовать продукцию, полученную на основе козьего молока, которая уже реализуется под торговой маркой "Coeur du nord" ("КЁР дю нор") - сыры бюш и камамбер, сваренные в экспериментальной лаборатории агропредприятия, и сыр шевре, который производят в действующем цехе завода. Повару Цукимия Синя особенно пришелся по вкусу мягкий шевре, который, по его мнению, может идеально сочетаться с блинчиками и прекрасно подойдет для приготовления японского десерта "прин".

"Даже наши внуки, наверное, еще не столкнутся с конкуренцией в этом направлении, поэтому мы готовы делиться технологиями и первым опытом. Что касается России, то здесь мы планируем создать ассоциацию, которая объединит всех заинтересованных в развитии козоводства, позволит решать наши узкоспециализированные задачи и лоббировать интересы подотрасли на разных уровнях", - подытожил генеральный директор "УГМК-Агро" Илья Бондарев.

О проекте

Для производства сыров в ноябре 2016 года в животноводческое хозяйство "УГМК-Агро" французская фирма"KBS genetic" поставила более 900 альпийских коз и 28 породистых козлов. Стадо стоимостью €1 млн преодолело порядка 5 тыс. км на трех специальных трехэтажных автопоездах. Маршрут пролегал по территории Франции, Бельгии, Германии, Польши, Белоруссии и России. В "УГМК-Агро" приняли животных на современной ферме в поселке Садовый близ Екатеринбурга. Весной альпийские козы начали давать первое потомство и молоко, пробную партию сыров изготовили в конце апреля 2017 года.

Справка

ООО "УГМК-Агро" управляет активами сельского хозяйства и пищевой промышленности: ЗАО "Тепличное", ОАО "Екатеринбургский мукомольный завод", ООО "Улыбка лета" (Екатеринбург); ЗАО "Агрофирма "Патруши", "Верхнепышминский молочный завод" (Свердловская область); ОАО "Макушинский элеватор", ЗАО "Агрофирма "Шутихинская" (Курганская область).

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.