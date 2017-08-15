Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Кольской верфи в Мурманской области создадут более 8 тысяч рабочих мест

Новости партнеров
15 августа, 14:55 UTC+3

Инвестор уже приступил к подготовительным работам на площадке в селе Белокаменка

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Правительство Мурманской области, официальный портал

Около 8-10 тыс. рабочих и специалистов будет задействовано на Кольской верфи, запуск первой линии которой планируется в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Мурманской области.

Инвестор уже приступил к подготовительным работам на площадке в селе Белокаменка. Также будут реконструированы автодорога "Мишуково - Снежногорск" и автоподъезд к Белокаменке.

"Предприятие определило потребность региона в электрической мощности и подписало договор на технологическое присоединение. Таким образом, к моменту запуска объекта "Кольская верфь" будет обеспечена необходимыми энергоресурсами", - приводятся в сообщении слова министра развития промышленности и предпринимательства области Ольги Кузнецовой.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила, что для реализации проекта правительство исполнило указ президента РФ об исключении необходимых территорий из состава ЗАТО Александровск, предоставило инвестиционные площадки компании "Новатэк" и получило разрешение правительства РФ на создание искусственных земельных участков.

Для поддержки проекта правительство региона создало рабочую группу, которая займется решением вопросов по транспортному и энергетическому обеспечению будущей верфи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
8
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде
12
Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мира
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
3
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
4
Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства
5
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
6
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
7
Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама