На Кольской верфи в Мурманской области создадут более 8 тысяч рабочих мест

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Около 8-10 тыс. рабочих и специалистов будет задействовано на Кольской верфи, запуск первой линии которой планируется в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Мурманской области.
Инвестор уже приступил к подготовительным работам на площадке в селе Белокаменка. Также будут реконструированы автодорога "Мишуково - Снежногорск" и автоподъезд к Белокаменке.
"Предприятие определило потребность региона в электрической мощности и подписало договор на технологическое присоединение. Таким образом, к моменту запуска объекта "Кольская верфь" будет обеспечена необходимыми энергоресурсами", - приводятся в сообщении слова министра развития промышленности и предпринимательства области Ольги Кузнецовой.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила, что для реализации проекта правительство исполнило указ президента РФ об исключении необходимых территорий из состава ЗАТО Александровск, предоставило инвестиционные площадки компании "Новатэк" и получило разрешение правительства РФ на создание искусственных земельных участков.
Для поддержки проекта правительство региона создало рабочую группу, которая займется решением вопросов по транспортному и энергетическому обеспечению будущей верфи.