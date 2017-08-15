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"Швабе" протестирует системы водоочистки в поселках Якутии

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15 августа, 14:59 UTC+3

Поставка опытной партии изделий для населенных пунктов Республики Саха запланирована на октябрь 2017 года

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Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех подписал протокол о сотрудничестве с правительством Республики Саха (Якутия). В рамках данного документа в населенных пунктах Якутии будут апробированы различные системы водоподготовки организации холдинга.

В настоящее время в продуктовой линейке предприятия холдинга "Швабе - Научно-исследовательского института "Полюс" (НИИ "Полюс") представлено пять систем водоподготовки: МО – 80, МО – 140, МО – 160, МХ – 400 и МО – 4000. Они предназначены для очистки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин от взвесей, коллоидов, бактерий, вирусов, различных соединений (железа, марганца, меди, серы, фосфора), органических веществ (включая нефтепродукты), растворенных солей (включая соли жесткости) и других, а также ее последующего хранения и выдачи под давлением в водопроводную сеть потребителя.

"Наши системы водоподготовки имеют полный пакет разрешительной документации и запущены в серийное производство. Поставка опытной партии изделий для населенных пунктов Республики Саха запланирована на октябрь 2017 года. При создании данного оборудования будут учтены все пожелания заказчика", - сказал заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Иван Ожгихин.

Системы водоподготовки НИИ "Полюс" в зависимости от модификации способны очищать от 80 до 4200 литров воды в час. Они могут работать в температурном диапазоне от -50 до +50°С. Среди достоинств устройств можно также отметить: антивандальное исполнение корпуса, универсальность, мобильность, удобство монтажа и эксплуатации, короткие сроки окупаемости.

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