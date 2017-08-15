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В ГМИИ им А.С. Пушкина пройдет "Инклюзивный фестиваль"

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15 августа, 15:20 UTC+3

Мероприятие объединит мероприятия, предназначенные для посетителей с особыми потребностями, музейных профессионалов и всех желающих

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МОСКВА, 15 августа 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. С 25 сентября по 1 октября в ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет "Инклюзивный фестиваль", который объединит мероприятия, предназначенные для посетителей с особыми потребностями, музейных профессионалов и всех желающих. Посещение занятий, спектаклей и концертов будет бесплатным при условии онлайн-регистрации.

В программе фестиваля - спектакль "Гамлет" на жестовом языке, пластические мастер-классы с незрячими актерами, занятия искусствоведов и педагогов ГМИИ им. А.С. Пушкина, лекции, концерты и кинопоказы. Цель проекта - преодоление физических и коммуникативных барьеров, а также обмен ощущениями, знаниями и впечатлениями, связанными с посещением музея у разных категорий посетителей.

С сентября 2016 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина реализуется программа "Доступный музей", направленная на создание комфортных условий посещения музея для людей с ограниченными возможностями. В рамках этой программы в музее прошла выставка "Видеть невидимое"; стал инклюзивным фестиваль "Пятницы в Пушкинском"; были выпущены специализированные аудиогиды и экскурсионные программы.

Коллекция музея, представляющая возможность общения с мировой художественной культурой всем посетителям, в том числе взрослым и детям с особыми потребностями, является основой для занятий студий арт-терапии и специализированных экскурсий.

Частью "Инклюзивного фестиваля" в ГМИИ им. А.С. Пушкина станет научно-практическая конференция, посвященная проблеме формирования доступной среды в музейном пространстве. В рамках конференции будут рассмотрены темы, касающиеся развития инклюзии в современном музее, обеспечения архитектурной и содержательной доступности, а также разработки специальных мероприятий.

Участники конференции получат возможность обсудить с коллегами-профессионалами способы создания дружелюбной среды в современном музее и принять участие в мероприятиях, направленных на развитие практических навыков взаимодействия с посетителями специальных групп.

Куратор проекта: Евгения Киселёва

Координатор: Альбина Джумаева

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