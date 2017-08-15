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"Швабе" поддерживает национальную программу развития добровольного донорства

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15 августа, 16:21 UTC+3

С начала года число доноров на региональном предприятии оптической отрасли превысило 180 человек

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© Сергей Фадеичев/ТАСС/Архив

Холдинг "Швабе" и Служба крови России провели третью в этом году социальную акцию "День донора" в Екатеринбурге. С начала года число доноров на региональном предприятии оптической отрасли превысило 180 человек.

Донорская акция в поддержку тяжелобольных людей, нуждающихся в переливании крови, проходила на предприятии холдинга "Швабе" - Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ). В ходе мероприятия кровь сдали более 50 представителей заводского сообщества доноров. Благодаря их участию будет оказана помощь пациентам с угрожающими жизни диагнозами в медицинских учреждениях Екатеринбурга и Свердловской области.

"Ежегодно свыше полутора миллионов россиян, имеющих серьезные заболевания, среди которых наиболее распространенным в настоящее время является онкология, нуждаются в переливании крови и ее компонентов. На протяжении нескольких лет холдинг выступает активным участником национальной программы развития массового донорства. Сегодня в реализации проекта задействованы практически все региональные предприятия "Швабе", где донорами стали уже более 1000 сотрудников. Проявление гражданской активности и высокого уровня социальной ответственности трудового коллектива позволяет надеяться на продуктивное развитие столь важного направления благотворительной деятельности", - отметила заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.

Напомним, УОМЗ одним из первых среди предприятий, входящих в состав холдинга, присоединился к донорскому движению России. Акция "День донора" на его площадке проводится с 80-х годов. В 2016 году донорами стали более 440 работников завода, в этом году их уже более 180.

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