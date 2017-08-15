В Сочи покажут мультимедиа-спектакль "Окна в Россию. Шедевры семи поколений"

МОСКВА, 15 августа. 16 августа 2017 года в Сочи на территории Курортного района "Имеретинский" откроется мультимедийная выставка "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", подготовленная по мотивам известных полотен из собраний Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. Проект реализует компания "Ингосстрах" в честь своего 70-летия. Зрителей ждет зрелищная видеофантазия, основанная на шедеврах Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Валентина Серова, Аристарха Лентулова, Александра Дейнеки, Георгия Нисского, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Гелия Коржева и других выдающихся мастеров.

Сочи станет первым городом, где проект "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" будет показан в формате мультимедийного спектакля с уникальным сценарием и использованием новейших технологий. Этот проект предложит увидеть знакомые картины в новом формате, а также отправиться в увлекательное путешествие - открыть окно в Россию, чтобы погрузиться в культуру и наследие нашей Родины. В мультимедиа-спектакле задействовано более 70 известных полотен.

"Для нас особенно значимо, что первая выставка в формате мультимедиа откроется именно в "Имеретинском", с которым нас связывают партнерские отношения, - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков. - Здесь в прошлом году мы открыли первый реабилитационный центр сети клиник "Будь здоров" для наших клиентов по ДМС. Теперь мы привезли в "Имеретинский" нашу выставку. Сейчас на побережье самый разгар курортного сезона, и мы уверены, что мультимедийная выставка станет ярким событием культурной жизни города и будет интересна и сочинцам, и отдыхающим".

"Сочи стал тем городом, где музеи смогут представить яркий эксперимент с новыми медиа. Это ни в коем случае не является выставкой в общепринятом смысле. Мы постарались сделать эмоциональную мультимедийную постановку, которая, уверены, пробудит у зрителя желание сходить в музей, заново открыть для себя шедевры, знакомые с детства", - говорит арт-директор Института русского реалистического искусства Надежда Степанова.

К выставке подготовлена параллельная образовательная программа, включающая еженедельные открытие лекции, вести которые будет специалисты Института русского реалистического искусства. Вход на лекции свободный, регистрация на 70.ingos.ru.

"Ингосстрах" полностью взял на себя страхование предметов музейной экспозиции "Окна в Россию. Шедевры семи поколений". Произведения именитых художников ХХ века, а также мультимедийные инсталляции для спектакля обеспечены комплексной защитой на случай повреждения или полной гибели, произошедших по любой причине.

Выставка в Сочи в Курортном районе "Имеретинский" (ул. Парусная, д.7) будет работать с 16 августа по 17 сентября 2017 года ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

О выставке "Окна в Россию. Шедевры семи поколений"

В рамках празднования своего 70-летнего юбилея "Ингосстрах" проводит серию выставок под названием "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" в городах России. Проект, который реализуется совместно с партнерами компании - Государственной Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства (ИРРИ), станет логическим продолжением программы "Ингосстраха" по поддержке искусства и культуры в России.

Зрителей в Калининграде, Нижнем Новгороде, Красноярске и Владивостоке ждут передвижные выставки, в состав которых войдут полотна из коллекций ИРРИ и Третьяковской галереи. В выставочном проекте примут участие более ста полотен, среди которых шедевры Александра Дейнеки, Сергея Герасимова, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Гелия Коржева, Виктора Попкова и других известных живописцев ХХ века. В Сочи и Екатеринбурге посетители увидят мультимедийный спектакль. Это зрелищная видеофантазия по мотивам произведений Ивана Шишкина, Марка Шагала, Казимира Малевича, Александра Дейнеки и других выдающихся художников. Помимо этого, специальные проекты будут представлены аудитории в Санкт-Петербурге и Москве.

Стартовавший в июле проект "Ингосстраха" продлится до конца года. Вход для посетителей на все выставки бесплатный.

Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) - частный проект, возрождающий общественные традиции российского меценатства. Музейно-выставочный комплекс ИРРИ открылся в декабре 2011 года. Собрание ИРРИ на сегодняшний день по праву считается одной из лучших коллекций живописи национальной реалистической школы ХХ века. Три этажа выставочного пространства общей площадью 4500 квадратных метров, представляют зрителям экспозицию почти 400 произведений русского и советского искусства. Институт занимает один из старинных корпусов бывшей Московской ситценабивной фабрики, расположенной в Замоскворечье напротив Новоспасского монастыря. После перепланировки и реставрации стен здания, построенного в конце XIX века, помещения музея были оснащены новейшими инженерными коммуникациями и специальным оборудованием, предназначенным для поддержания музейного режима. Телефон: +7 (495) 276-12-12; rusrealart.ru

Государственная Третьяковская галерея - крупнейший музей национального искусства в России, один из самых посещаемых в стране. История Галереи восходит к 1856 году. В настоящее время более 180 000 экспонатов Галереи представляют всю панораму русского искусства XI-XXI веков. Основные цели Третьяковской галереи - исследовать, сохранять, представлять и популяризировать искусство России; формировать российскую культурную идентичность, привлекая внимание общества к той важной роли, которую играют в ней искусство в целом и коллекция в частности. Продолжать дело Павла Михайловича Третьякова, знакомя жителей страны с отечественным художественным наследием; делать жизнь людей лучше, открывая широкий доступ к шедеврам русского и мирового искусства. Телефон: +7 (495) 957-07-27; tretyakov@tretyakov.ru.

О курорте "Имеретинский" (http://imeretinka.ru) - первый в России всесезонный курорт для отдыха и проживания. Построен структурами одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп "Базовый Элемент". Инвестиции в проект составили более 24 млрд рублей. Расположен в Имеретинской долине, в экологически чистом месте, в 10 минутах езды от Международного аэропорта Сочи. Территория курорта "Имеретинский" составляет 153 га. Номерной фонд - 196 номеров и 2700 апартаментов. Во время Олимпиады в Сочи часть района использовалась в качестве основной Олимпийской деревни. За соответствие самым высоким требованиям в области экологичности и энергоэффективности район был признан победителем международного конкурса Green Awards. В 2016 году район стал победителем ежегодной национальной премии "Рекорды рынка недвижимости" в номинации "Региональный объект №1", международного конкурса FIABCI-Россия в номинациях "Лучший проект рекреационного сектора" и "Лучший проект жилой недвижимости". В 2016 году в "Имеретинском" отдохнули 700 000 человек, а загрузка номерного фонда в летний сезон достигла 100%, побив рекорд по загрузке в период Олимипиады-2014.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.