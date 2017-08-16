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В Челябинске завершено строительство школы на 1175 мест

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16 августа, 12:58 UTC+3

Самая большая школа Южного Урала построена по поручению президента РФ

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Челябинской области утвердило отчет президенту РФ об исполнении его поручения по строительству школы в новом микрорайоне Парковый в Челябинске. Самая большая школа в регионе на 1 175 мест примет учеников 1 сентября 2017 года, сообщают в управлении пресс-службы и информации.

"Общая стоимость строительства объекта составила 791,7 млн руб., из них 661 млн был выделен по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из регионального бюджета, 139 млн поступил из федерального и 15 млн направлено из бюджета города", - сообщил на заседании облправительства заместитель губернатора Сергей Шаль, добавив, что работы на объекте полностью завершены, 1 сентября школа готова принять учеников. 

В управлении отметили, что на сегодняшний день это самый крупный объект образовательной системы, который есть в Челябинской области. Проектная мощность школы – 1 175 мест. В нее уже зачислено 1 723 ребенка. Из них 467 – первоклассники. В здании школы предусмотрены два спортзала - для игровых видов спорта и для занятий гимнастикой. В новой школе разместится актовый зал на 250 мест, большая библиотека для интерактивного обучения, кинозал. Проектом предусмотрены современные классы для лабораторно-практических занятий по химии и биологии. Кабинет физики будет оснащен подвесной системой электропитания к каждому ученическому столу. На пришкольной территории разместился полноценный стадион с футбольным полем и беговой дорожкой со специальным покрытием. Также для занятий спортом оборудованы две баскетбольные площадки и спортплощадки с гимнастическими снарядами. Для учащихся младших классов оборудована детская площадка. Также в школе будут обучаться ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них в новой школе предусмотрена безбарьерная среда: оборудованы лифты, санитарные комнаты, мнемосхемы, индукционная петля. На сегодняшний день трое таких ребят уже зачислены в школу. 

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