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"Пумори-Спорт" освоила производство оборудования для велодромов и велодорожек

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16 августа, 13:36 UTC+3

Парковки, скамейки, щиты с упражнениями и навесы для велосипедной инфраструктуры производства компании из Екатеринбурга пользуются растущим спросом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Компания "Пумори-Спорт" (входит в корпорацию "Пумори") разработала и начала выпускать комплекты оборудования для велодромов и велодорожек, куда входят велопарковки, скамейки, щиты с упражнениями, навесы. В пресс-службе корпорации уточняют, что выпуск освоен в рамках проекта "Велодром" в коттеджном поселке Палникс на западе Екатеринбурга, с которым давно сотрудничает компания.

"Все больше внимания уделяется передвижению на велосипедах. Постепенно появляются велодорожки, велопарковки, пользуется повышенным спросом оборудование для езды на велосипеде, широко используются велотренажеры. Наличие велосипедной инфраструктуры - обязательный атрибут по-настоящему современного города или поселка", - отмечают в компании. Здесь разработали и выпускают велопарковки для кафе, дворов, спортивных сооружений; всего имеется порядка 30 различных форм одиночных, массовых и рекламных, где для этого предусмотрено место, велопарковок. "Есть парковка, которую после фиксации в ней велосипеда, можно использовать как велотренажер", - отмечают в корпорации.

"Пумори-Спорт" работает на рынке спортивного оборудования свыше 20 лет, имеет собственное отлаженное производство. Компания формирует товарный портфель, исходя из потребностей общества и интересов молодежи. Так, здесь выпускается оборудование для бодибилдинга, армспорта, воркаута, горных лыж, единоборств. Компания - единственный в стране производитель тренажеров для волейбола, отмечают в корпорации. Оборудование для велоспорта здесь осваивают более 10 лет. 

Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto, Brother; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), Ingersoll (США), Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Optomec (США), Micromatic (Индия) и др.

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