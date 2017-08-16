ДОНСТРОЙ приступил к фасадным работам в ЖК "Суббота" на Белорусской

МОСКВА, 16 августа 2017 года. В жилом комплексе "Суббота" компании "ДОНСТРОЙ" стартовали фасадные работы – установка строительных лесов и монтаж направляющих и кронштейнов под крепление фасадных систем. На сегодняшний день выполнено 18 400 кв. м лесов (35% от общего объема работ) и 6 400 кв. м креплений (12% от общего объема работ). В ближайшее время строители приступят к финишной облицовке фасадов натуральным камнем.

Выбор фасадных материалов для ЖК "Суббота" был обусловлен архитектурой здания, основанной на стилистике "сталинского ампира". Цокольная часть будет отделана природным гранитом благородного жемчужно-серого оттенка с живописными белыми прожилками. Для оформления основной части фасада выбран светлый юрский известняк, приобретающий при специальной полировке неповторимый рисунок пяти песочных оттенков. Благодаря такой обработке обеспечивается преемственность архитектурного стиля "семи московских высоток", для которых характерна мягкая игра цветовой палитры фасадов. Юрский известняк отличается высокой плотностью и прочностью, сопоставимой с гранитами и другими твердыми сортами камня, благодаря чему он получил второе название "юрский мрамор". Межоконные пространства на уровне 1-3 этажей будут исполнены в граните Black Galaxy, получившем свое имя за визуальную схожесть с ночным звездным небом: его отличает глубокий черный цвет с мелкими блестящими вкраплениями.

Как уточняет руководитель Департамента развития проектов АО "Дон-Строй Инвест" Станислав Архипов, "Цикл фасадных работ следует за возведением монолитного каркаса здания – по этому масштабному этапу у нас выполнено уже более 90% работ. На сегодняшний день монолитные работы завершены в восьми из десяти жилых секций здания – это четыре 6-этажные секции и четыре секции от 9-ти до 15-ти этажей. Монтаж двух высотных 24-этажных секций также близится к завершению – монолитные работы ведутся на верхних уровнях".

Параллельно на объекте выполняется устройство внутренних перегородок и прокладка инженерных коммуникаций. В частности, завершаются работы по прокладке бытовой и ливневой канализации (выполнено 82% и 87% работ соответственно), в активной фазе – устройство систем электроснабжения и пожаротушения. Также в начале августа стартовали работы по подключению жилого комплекса к городской теплосети.

ЖК "Суббота" – новый проект компании "ДОНСТРОЙ" в сегменте Premium. Жилой комплекс располагается в 5-ти минутах пешком от станции метро "Белорусская" и 1-ой Тверской-Ямской улицы, в окружении респектабельных зданий 50-х годов ХХ века, образующих "парадный фасад" Ленинградского проспекта. Внешний облик дома, в разработке которого принимало участие известное российское бюро UNK project, представляет собой современное переосмысление "сталинской архитектуры", позволяющее зданию гармонично вписаться в окружающую застройку. Квартиры отличаются высокими потолками (3,2-4,3 метра) и панорамным остеклением с чудесными видами на исторический центр Москвы. На первом этаже располагаются нежилые помещения, предназначенные под размещение объектов инфраструктуры: минимаркета, кафе, магазинов, аптек, салонов красоты, сервисных служб. Также проектом предусмотрено строительство отдельно стоящего образовательного центра, состоящего из детского сада на 90 мест и школы на 200 мест. Планировка здания в форме каре позволила выделить необычайно просторный, закрытый от улицы внутренний двор, где будет устроена прогулочная парковая зона с фонтаном. Стоянка автомобилей предусмотрена в 2-уровневом подземном паркинге.