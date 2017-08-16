Премьера мультимедийной постановки "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" прошла в Сочи

МОСКВА, 16 августа. Премьера мультимедийной постановки "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", созданной по мотивам произведений художников XIX и XX веков, состоялась в Сочи 15 августа 2017 года. Проект приурочен к празднованию 70-летнего юбилея компании "Ингосстрах" и реализован совместно с Институтом русского реалистического искусства (ИРРИ) и Третьяковской галереей.

Посетители выставки, расположившейся на территории Курортного района "Имеретинский", увидели зрелищную видеофантазию, сердцем которой стали полотна Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Валентина Серова, Аристарха Лентулова, Александра Дейнеки, Георгия Нисского, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Гелия Коржева и других художников.

На торжественной церемонии открытия присутствовали руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Швец, и.о. начальника управления культуры администрации города Сочи Ирина Шуйская, генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков, арт-директор ИРРИ Надежда Степанова, генеральный директор группы компаний "Имеретинский" Владлен Волошин.

Сочи стал первым городом, в котором проект "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" представлен в формате мультимедийного спектакля. Выставка приглашает совершить уникальное путешествие по стране через образы художников XIX и ХХ веков, которые они запечатлели в своих картинах, открыть окно в Россию и увидеть богатство культурных традиций через времена и эпохи. В создании особого пространства мультимедийного спектакля задействовано более 70 полотен русских мастеров изобразительного искусства.

В рамках проекта еженедельно проводятся бесплатные открытые лекции с участием специалистов Института русского реалистического искусства. Необходима предварительная регистрация на 70.ingos.ru.

"Ингосстрах" выступает не только соавтором, но и главным страховщиком проекта "Окна в Россию. Шедевры семи поколений". Произведения художников из собраний ИРРИ и Третьяковской галереи, а также мультимедийные инсталляции, обеспечены страховой защитой на случай повреждения или полной гибели, произошедших по любой причине.

"Компания "Ингосстрах" поддерживает большое количество проектов в области культуры ежегодно - это важное направление нашей деятельности, - комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков. - Мы очень рады представить жителям и гостям города Сочи наш юбилейный проект "Шедевры семи поколений". Сочи стал первым городом, в котором мы реализуем проект в мультимедийном формате, с использованием самых современных технологий. Стоит отметить, что применение цифровых технологий очень важно для нашей компании - мы активно интегрируем различные технологические инструменты в бизнес-процессы. Более того, цифровые технологии становятся перспективным направлением нашей деятельности".

"Мы благодарим организаторов этого творческого проекта и рады, что серия мультимедийных шоу "Ингосстраха" стартовала именно в Сочи, где ежегодно проходит более 200 мероприятий самых разных жанров, - комментирует и. о. начальника управления культуры администрации города Сочи Ирина Шуйская. - Проект "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" стал подарком нашему городу, всем жителям и гостям Сочи, которые получили отличную возможность ближе познакомиться с творчеством русских художников двух столетий и историей нашей страны".

"В рамках нашей выставки мы постарались объединить шедевры русских художников разных поколений, от XIX до конца XX века, в полноценный спектакль, предоставляющий зрителю возможность взглянуть на историю нашей страны через призму искусства, - отметила арт-директор ИРРИ Надежда Степанова. - Мы надеемся, что выставка привлечет внимание зрителей к истории русского искусства и станет поводом для посещения музеев нашей страны".

"Мы рады, что эта замечательная выставка открылась на территории Курортного района "Имеретинский". Это полностью соответствует концепции нашего развития, которая предусматривает активное продвижение культурных проектов", - комментирует генеральный директор группы компаний "Имеретинский" Владлен Волошин.

Мультимедийный спектакль пробудет в Сочи до 17 сентября 2017 года, выставка работает ежедневно с 10:00 до 22:00 по адресу курортный район "Имеретинский", ул. Парусная, д.7. Вход свободный.

О выставке "Окна в России. Шедевры семи поколений"

В рамках празднования своего 70-летнего юбилея "Ингосстрах" проводит серию выставок под названием "Окна в Россию. Шедевры семи поколений" в городах России. Проект, который реализуется совместно с партнерами компании - Государственной Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства (ИРРИ), станет логическим продолжением программы "Ингосстраха" по поддержке искусства и культуры в России.

Зрителей в Калининграде, Нижнем Новгороде, Красноярске и Владивостоке ждут передвижные выставки, в состав которых войдут полотна из коллекций ИРРИ и Третьяковской галереи. В выставочном проекте примут участие более ста полотен, среди которых шедевры Александра Дейнеки, Сергея Герасимова, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Гелия Коржева, Виктора Попкова и других известных живописцев XIX и ХХ веков. В Сочи и Екатеринбурге посетители увидят мультимедийный спектакль. Это зрелищная видеофантазия по мотивам произведений Ивана Шишкина, Марка Шагала, Казимира Малевича, Александра Дейнеки и других выдающихся художников. Помимо этого, специальные проекты будут представлены аудитории в Санкт-Петербурге и Москве.

Стартовавший в июле проект "Ингосстраха" продлится до конца года. Вход для посетителей на все выставки бесплатный.

Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) - частный проект, возрождающий общественные традиции российского меценатства. Музейно-выставочный комплекс ИРРИ открылся в декабре 2011 года. Собрание ИРРИ на сегодняшний день по праву считается одной из лучших коллекций живописи национальной реалистической школы ХХ века. Три этажа выставочного пространства общей площадью 4500 квадратных метров, представляют зрителям экспозицию почти 400 произведений русского и советского искусства. Институт занимает один из старинных корпусов бывшей Московской ситценабивной фабрики, расположенной в Замоскворечье напротив Новоспасского монастыря. После перепланировки и реставрации стен здания, построенного в конце XIX века, помещения музея были оснащены новейшими инженерными коммуникациями и специальным оборудованием, предназначенным для поддержания музейного режима. Телефон: +7 (495) 276-12-12; rusrealart.ru

Государственная Третьяковская галерея - крупнейший музей национального искусства в России, один из самых посещаемых в стране. История Галереи восходит к 1856 году. В настоящее время более 180 000 экспонатов Галереи представляют всю панораму русского искусства XI-XXI веков. Основные цели Третьяковской галереи - исследовать, сохранять, представлять и популяризировать искусство России; формировать российскую культурную идентичность, привлекая внимание общества к той важной роли, которую играют в ней искусство в целом и коллекция в частности. Продолжать дело Павла Михайловича Третьякова, знакомя жителей страны с отечественным художественным наследием; делать жизнь людей лучше, открывая широкий доступ к шедеврам русского и мирового искусства. Телефон: +7 (495) 957-07-27; tretyakov@tretyakov.ru.

О курорте "Имеретинский" (http://imeretinka.ru) - первый в России всесезонный курорт для отдыха и проживания. Построен структурами одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп "Базовый Элемент". Инвестиции в проект составили более 24 млрд рублей. Расположен в Имеретинской долине, в экологически чистом месте, в 10 минутах езды от Международного аэропорта Сочи. Территория курорта "Имеретинский" составляет 153 га. Номерной фонд - 196 номеров и 2700 апартаментов. Во время Олимпиады в Сочи часть района использовалась в качестве основной Олимпийской деревни. За соответствие самым высоким требованиям в области экологичности и энергоэффективности район был признан победителем международного конкурса Green Awards. В 2016 году район стал победителем ежегодной национальной премии "Рекорды рынка недвижимости" в номинации "Региональный объект №1", международного конкурса FIABCI-Россия в номинациях "Лучший проект рекреационного сектора" и "Лучший проект жилой недвижимости". В 2016 году в "Имеретинском" отдохнули 700 000 человек, а загрузка номерного фонда в летний сезон достигла 100%, побив рекорд по загрузке в период Олимипиады-2014.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.