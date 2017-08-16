Продукция "Швабе" получила надежную защиту от контрафакта

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех разработал линейку голографических этикеток для защиты различной продукции от подделок. На данных изделиях размещен бренд "Швабе". Каждая голографическая марка содержит значительное количество охранных элементов и соответствует самому высокому уровню защищенности - А.

"Мы уделяем пристальное внимание различным вопросам защиты нашей интеллектуальной собственности и продукции как в России, так и за рубежом. Наша голографическая марка является надежным инструментом для противодействия контрафакту. Каждая этикетка содержит систему защитных элементов, которая поможет потребителю различного уровня осведомленности легко выявить подделку", - сообщил заместитель генерального директора Холдинга "Швабе" Иван Ожгихин.

Голографические марки "Швабе" изготавливаются специалистами предприятия холдинга - Национального центра лазерных систем и комплексов "Астрофизика" (НЦЛСК "Астрофизика"). В ходе разработки этикетки были применены различные ноу-хау НЦЛСК "Астрофизика". Запуск данных изделий в серийное производство был осуществлен во втором квартале 2017 года.