Продукция "Швабе" получила надежную защиту от контрафакта

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Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех разработал линейку голографических этикеток для защиты различной продукции от подделок. На данных изделиях размещен бренд "Швабе". Каждая голографическая марка содержит значительное количество охранных элементов и соответствует самому высокому уровню защищенности - А.
"Мы уделяем пристальное внимание различным вопросам защиты нашей интеллектуальной собственности и продукции как в России, так и за рубежом. Наша голографическая марка является надежным инструментом для противодействия контрафакту. Каждая этикетка содержит систему защитных элементов, которая поможет потребителю различного уровня осведомленности легко выявить подделку", - сообщил заместитель генерального директора Холдинга "Швабе" Иван Ожгихин.
Голографические марки "Швабе" изготавливаются специалистами предприятия холдинга - Национального центра лазерных систем и комплексов "Астрофизика" (НЦЛСК "Астрофизика"). В ходе разработки этикетки были применены различные ноу-хау НЦЛСК "Астрофизика". Запуск данных изделий в серийное производство был осуществлен во втором квартале 2017 года.