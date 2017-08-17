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До окончания приема заявок на конкурс финтех-стартапов Finopolis-2017 остался месяц

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17 августа, 10:40 UTC+3

На данный момент подано более 50 заявок

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Ровно месяц остается до окончания приема заявок на конкурс финтех-стартапов Finopolis–2017. Последним днем, когда можно будет заявить о своем участии, станет 17 сентября.

На данный момент подано уже более 50 заявок. Их тематика разнообразна: от инструментов для скоринга, биометрии, иншуртеха, биржевой торговли и инвестиций до проектов с использованием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и распределенного реестра (блокчейн).

Чтобы принять участие в конкурсе, потенциальным участникам необходимо максимально подробно ответить на вопросы анкеты на сайте http://finopolis.ru/startups/ и прикрепить полный пакет требующихся документов, следуя инструкции.

Отбор стартапов проводит жюри, в состав которого входят эксперты Банка России и Ассоциации ФинТех. 12 финалистов получат возможность представить свой проект на Finopolis-2017 в городе Сочи – крупнейшем событии российского финансово-технологического сектора (с оплатой перелета и проживания одному представителю от каждого финалиста). Победители конкурса получат денежные гранты в размере 1, 2 и 3 млн рублей за 3, 2 и 1 места соответственно.

В связи с большим ажиотажем организаторы просят потенциальных участников не откладывать подачу заявок на последние дни – так у членов жюри будет больше времени для внимательного изучения и оценки всех работ, запроса дополнительных данных и консультаций с участниками.

Конкурс финтех-стартапов проходит ежегодно в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis, организуемого Центральным банком Российской Федерации.

Цель конкурса – развитие инновационной среды за счет роста числа высокотехнологичных проектов, представляющих интерес для венчурных инвесторов, корпораций и государственных заказчиков.

Организаторы рассчитывают с помощью конкурса найти новые команды, предлагающие инновационные решения в области финансовых технологий и развивающие электронное взаимодействие на финансовом рынке.

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