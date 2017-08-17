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Приморье подпишет не менее 40 соглашений на ВЭФ

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17 августа, 12:24 UTC+3

Сумма инвестиций по проектам составит не менее 82 млрд рублей

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© Администрация Приморского края

Не менее 40 соглашений о реализации инвестпроектов заключит Приморский край на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 6-7 сентября на острове Русский. Об этом сообщил первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.

"Сегодня уже готовы 37 соглашений, но каждый день поступают новые предложения. Сумма инвестиций по заявленным проектам - 82 млрд рублей, скромнее, чем в прошлом году, но мы стараемся брать не количеством, а качеством", - подчеркнул первый вице-губернатор.

Большинство контрактов будут заключены в сфере сельского хозяйства и промышленности. Один из заявленных проектов - завод по производству и огранке бриллиантов стоимостью 2 млрд рублей. Планируется подписание договоров с Российским экспортным центром, а также соглашений со строительными компаниями.

По словам Усольцева, ВЭФ открывает дополнительные возможности для развития малого предпринимательства. "ВЭФ - это возможность, которая позволяет предпринимателем продвигать свой бизнес. Например, можно подключиться к созданию сувенирной продукции для массовой продажи, тем более, что мероприятие - ежегодное. Во многих ресторанах на все дни проведения форума уже расписаны посещения", - прокомментировал вице-губернатор.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, форум позволяет представить регион на российской и международной арене. "Это яркая демонстрация того, что Приморье - это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя", - отметил он.

Поддержка бизнеса в Приморском крае осуществляется в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2020 годы.

ВЭФ учрежден указом президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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