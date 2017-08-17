Крупнейший музыкальный опен-эйр Усадьба Jazz состоится на Волге в последние выходные лета

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МОСКВА, 17 августа 2017 г. /АртМания/. За четырнадцать лет существования фестиваль Усадьба Jazz стал одним из самых любимых музыкальных событий года для москвичей, петербуржцев, жителей Воронежа, Екатеринбурга и Сочи. А также самым известным российским джазовым опен-эйром за рубежом. За его историю, на фестивале выступили более 1000 артистов, в числе которых и джазовые звезды первой величины (Branford Marsalis, Youssef Lateef) и самые популярные и любимые российские исполнители ("Аквариум", Леонид Агутин, Игорь Бутман).
В последние выходные лета фестиваль пройдет на территории живописного event-отеля Конаково Ривер клаб на берегу Волги. В этом замечательном месте Тверской области есть все для отличного отдыха: острова, на которые можно сплавать на лодке, детские площадки и даже зоопарк. Для особенно активных гостей под джазовые импровизации пройдет парусная регата и можно будет попробовать себя в роли яхтсмена.
Одним из участников фестиваля станет настоящий мастер блюза, известный по группе “Машина Времени” и сольным работам гитарист и певец Евгений Маргулис. Очаровательная Светлана Жаворонкова покорит гостей фестиваля своим голосом. В прошлом году певица победила в конкурсе Усадьба Jazz в Сочи в номинации "вокал". Культовая группа Red Elvises с одесским колоритом устроит на берегу Волги зажигательные танцы. Даниил Никитин и "21 PM" покажут интереснейшую программу на стыке джаза, фанка, рока и соула в сопровождении танцевального проекта "Матрешки in Jazz" от платформы "JazzBetween".
Впервые, в открытом формате пройдёт "Квартирник у Сёмушкиной"! Президент фестиваля Мария Сёмушкина поделится музыкальными открытиями лета, а ее друзья-музыканты устроят jam session для широкой публики.
В этом году Усадьба Jazz проходит под лозунгом "фестиваль без пластика". Организаторы сведут к минимуму использование пластика и отправят на переработку тот, что будет собран на фестивале.
Усадьба Jazz – это фестиваль счастливой жизни. Неповторимая атмосфера складывается из множества разных элементов: музыки, природы, яркой и жизнелюбивой публики. Все время существования фестиваль стремился быть пространством творчества, позитивных эмоций и органичных человеческих взаимоотношений. Пространством, где можно отдохнуть от информационного шума, избавиться от стресса и зарядиться хорошим настроением.
Ждем вас 26 августа в Конаково Ривер Клаб на Волге. Проведите последние выходные лета с Усадьбой Jazz!
Традиционно детям до 10 лет вход свободный!
Усадьба Jazz в Конаково на Волге – 26 августа 2017 года
Event-отель "Конаково Ривер Клаб"
Тверская обл., г. Конаково, ул. Пригородная, павильон 8
Официальный сайт usadba-jazz.ru
Официальные аккаунты в социальных сетях:
facebook.com/UsadbaJazz
vk.com/usadba.jazz
instagram.com/usadbajazz
ok.ru/usadbajazz
t.me/usadbasemushkinoi
Организатор – агентство Art Mania
Телефон: +7 499 248-36-05
E-mail: info.artmania@gmail.com
Дополнительная информация и аккредитация на фестиваль:
Элисо Эсванджея, +7(926)204-76-16, elies@yandex.ru