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Правительство Тульской области переходит на отечественное ПО

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17 августа, 14:25 UTC+3

Портал правительства региона перемещен на серверные мощности ФСО России

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Материал из 1 страницы
© Денис Вышинский/ТАСС/Архив

Электронные системы правительства Тульской области переводят на российское программное обеспечение, сообщил глава региона Алексей Дюмин на совещании Совета Безопасности РФ.

"Сеть передачи данных правительства Тульской области подключена к российскому государственному сегменту интернета. Официальный портал tularegion.ru перемещен на серверные мощности ФСО России", - цитирует Дюмина пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил, что в сети правительства Тульской области используются исключительно отечественные сертифицированные средства защиты информации.

По его словам, более 65% жителей Тульской области имеют доступ к интернету, более 60% граждан получают государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Регион занимает третье место в стране по доле граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также Дюмин подчеркнул, что обеспечение безопасности и комфортного пребывания в регионе является одной из приоритетных задач правительства области. Так, в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году меры безопасности на железнодорожном и автомобильном транспорте будут усилены.

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