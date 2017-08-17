Правительство Тульской области переходит на отечественное ПО

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Электронные системы правительства Тульской области переводят на российское программное обеспечение, сообщил глава региона Алексей Дюмин на совещании Совета Безопасности РФ.
"Сеть передачи данных правительства Тульской области подключена к российскому государственному сегменту интернета. Официальный портал tularegion.ru перемещен на серверные мощности ФСО России", - цитирует Дюмина пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил, что в сети правительства Тульской области используются исключительно отечественные сертифицированные средства защиты информации.
По его словам, более 65% жителей Тульской области имеют доступ к интернету, более 60% граждан получают государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Регион занимает третье место в стране по доле граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Также Дюмин подчеркнул, что обеспечение безопасности и комфортного пребывания в регионе является одной из приоритетных задач правительства области. Так, в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году меры безопасности на железнодорожном и автомобильном транспорте будут усилены.