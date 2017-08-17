Правительство Тульской области переходит на отечественное ПО

Электронные системы правительства Тульской области переводят на российское программное обеспечение, сообщил глава региона Алексей Дюмин на совещании Совета Безопасности РФ.

"Сеть передачи данных правительства Тульской области подключена к российскому государственному сегменту интернета. Официальный портал tularegion.ru перемещен на серверные мощности ФСО России", - цитирует Дюмина пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил, что в сети правительства Тульской области используются исключительно отечественные сертифицированные средства защиты информации.

По его словам, более 65% жителей Тульской области имеют доступ к интернету, более 60% граждан получают государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Регион занимает третье место в стране по доле граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также Дюмин подчеркнул, что обеспечение безопасности и комфортного пребывания в регионе является одной из приоритетных задач правительства области. Так, в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году меры безопасности на железнодорожном и автомобильном транспорте будут усилены.