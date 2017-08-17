Первая профессиональная SMM-конференция пройдет 30 сентября - 2 октября в Петербурге

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Ежегодная профессиональная SMM-конференция "Суровый питерский SMM. Эпизод III" пройдет 30 сентября - 2 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya.
Целевой аудиторией мероприятия являются руководители малого, среднего и крупного бизнеса, PR- и SMM-специалисты, маркетологи, блогеры, копирайтеры, трафик-менеджеры, представители рекламных агентств.
Уже третий год подряд "Суровый питерский SMM" - это:
В этом году организаторы добавили третий день воркшопов, где участники смогут вместе с экспертами в командной работе поработать над своими личными проектами, и сразу несколько форматов нетворкинга, чтобы могли познакомиться все, кто этого захочет.
https://goo.gl/yXR7Bc