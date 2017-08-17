Первая профессиональная SMM-конференция пройдет 30 сентября - 2 октября в Петербурге

Ежегодная профессиональная SMM-конференция "Суровый питерский SMM. Эпизод III" пройдет 30 сентября - 2 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya.

Целевой аудиторией мероприятия являются руководители малого, среднего и крупного бизнеса, PR- и SMM-специалисты, маркетологи, блогеры, копирайтеры, трафик-менеджеры, представители рекламных агентств.

Уже третий год подряд "Суровый питерский SMM" - это:

тщательно отобранные спикеры-практики, которые дают полезную и применимую "здесь и сейчас" информацию в течение часовых докладов;

обязательная модерация всех докладов и исключение из них любой рекламы;

знания, которые малый и средний бизнес может легко масштабировать;

реально работающие зоны нетворкинга, а не бессмысленная раздача визиток кому попало;

круглые столы для обсуждения самых горячих тем индустрии;

профессиональная онлайн-трансляция на весь мир;

закрытый чат участников;

приятные и полезные сюрпризы в пакете участника.

В этом году организаторы добавили третий день воркшопов, где участники смогут вместе с экспертами в командной работе поработать над своими личными проектами, и сразу несколько форматов нетворкинга, чтобы могли познакомиться все, кто этого захочет.

https://goo.gl/yXR7Bc