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Первая профессиональная SMM-конференция пройдет 30 сентября - 2 октября в Петербурге

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17 августа, 15:10 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Ежегодная профессиональная SMM-конференция "Суровый питерский SMM. Эпизод III" пройдет 30 сентября - 2 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya.

Целевой аудиторией мероприятия являются руководители малого, среднего и крупного бизнеса, PR- и SMM-специалисты, маркетологи, блогеры, копирайтеры, трафик-менеджеры, представители рекламных агентств.

Уже третий год подряд "Суровый питерский SMM" - это:

  • тщательно отобранные спикеры-практики, которые дают полезную и применимую "здесь и сейчас" информацию в течение часовых докладов;
  • обязательная модерация всех докладов и исключение из них любой рекламы;
  • знания, которые малый и средний бизнес может легко масштабировать;
  • реально работающие зоны нетворкинга, а не бессмысленная раздача визиток кому попало;
  • круглые столы для обсуждения самых горячих тем индустрии;
  • профессиональная онлайн-трансляция на весь мир;
  • закрытый чат участников;
  • приятные и полезные сюрпризы в пакете участника.

В этом году организаторы добавили третий день воркшопов, где участники смогут вместе с экспертами в командной работе поработать над своими личными проектами, и сразу несколько форматов нетворкинга, чтобы могли познакомиться все, кто этого захочет.

https://goo.gl/yXR7Bc

 

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