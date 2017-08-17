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В Ростовской области запущено производство полного ассортимента промышленных газов

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17 августа, 17:14 UTC+3

На реализацию проекта ушло 1,5 млрд рублей, в перспективе инвестиции достигнут 3 млрд рублей

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Производство промышленных газов полного ассортимента запустили в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"На заводе промышленных газов американской компании "Эйр Продактс" в Новоалександровском индустриальном парке (Азовский район Ростовской области) налажено производство промышленных газов и смесей для пищевых, металлургических, нефтеперерабатывающих, машиностроительных и других предприятий юга России", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, слова которого приводятся в материале, в реализацию проекта компания вложила около 1,5 млрд рублей, в перспективе инвестиции достигнут 3 млрд рублей.

Возведение завода промышленных газов мощностью свыше 200 тонн в сутки завершилось в сентябре прошлого года, после чего велось тестирование оборудования, компания оформляла необходимые разрешительные документы. В текущем году получена лицензия, позволяющая выпускать всю линейку продукции.  Предприятие включено в перечень "100 губернаторских инвестиционных проектов" региона, и на всех этапах строительства получало поддержку губернатора Василия Голубева и ростовского правительства. Производство промышленных газов в Азовском районе стало 750-м предприятием "Эйр Продактс" в мире и крупнейшей инвестиций компании в России.

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