Восьмая экспертная сессия координационного клуба ВЭО России состоится 28 августа

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МОСКВА, 18 августа 2017 г. /ВЭО России/. Восьмая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России состоится 28 августа 2017 года в 12:00 в медиацентре "Российской газеты".
Тема экспертной сессии: "Модель развития экономики: технологическая компонента".
Модератор: Сергей Бодрунов – президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.
В мероприятии планируется участие ведущих ученых и экспертов, специализирующихся на рассматриваемой проблематике, представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества.
Место проведения: г. Москва, ул. Правды, 24, стр. 4, 9 этаж, Синий зал (вход строго при наличии паспорта).
Справки и аккредитация: +7 (495) 609-07-60, info@veorus.ru