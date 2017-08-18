Восьмая экспертная сессия координационного клуба ВЭО России состоится 28 августа

МОСКВА, 18 августа 2017 г. /ВЭО России/. Восьмая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России состоится 28 августа 2017 года в 12:00 в медиацентре "Российской газеты".

Тема экспертной сессии: "Модель развития экономики: технологическая компонента".

Модератор: Сергей Бодрунов – президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.

В мероприятии планируется участие ведущих ученых и экспертов, специализирующихся на рассматриваемой проблематике, представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества.

Место проведения: г. Москва, ул. Правды, 24, стр. 4, 9 этаж, Синий зал (вход строго при наличии паспорта).

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