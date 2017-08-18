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Глава Тувы предложил обладателям красных дипломов поступить на госслужбу

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18 августа, 11:11 UTC+3

Для отличников в регионе доступно льготное ипотечное кредитование

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Материал из 1 страницы
© Правительство Республики Тыва

Выпускники вузов, окончившие обучение с красным дипломом, могут поступить на госслужбу. Такое предложение сделал глава Тувы Шолбан Кара-оол на встрече с 55 отличниками республиканских учебных заведений.

"Шестой год подряд лично провожу встречи с выпускниками-краснодипломниками, выявляя ребят, способных встать в ряды эффективных управленцев Тувы", - сообщил Шолбан Кара-оол.

Глава республики добавил, что "обязал министров поработать с отличниками, дать шанс пройти стажировку, отобрать тех, кто успешно пройдет испытания и будет готов к работе не только на госслужбе, но и в реальном секторе экономики, в школах, в больницах".

"Главное - помочь обойти препоны в виде отсутствия стажа и опыта работы, с чем я сам сталкивался после университета. Результаты есть - 60 ребят сейчас трудятся в госорганах власти и других отраслях, но они прошли через жесткие испытания, посвящая все свое время работе", - отметил Шолбан Кара-оол.

По информации пресс-службы главы Тувы, для краснодипломников в регионе доступно льготное ипотечное кредитование. Субсидирование ипотеки получили 50 человек, им выплачен 21 млн рублей.

В 2017 году образовательные учреждения страны с отличием окончили 270 тувинцев, из них 95 выпускников вузов (2016 г. -101 человек), в том числе 48 представителей Тувинского государственного университета.

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