Расходы на поддержку коренных малочисленных народов Севера выросли в Югре на 42%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 августа. /ТАСС/. Расходы на поддержку коренных малочисленных народов Севера выросли в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42%. Это следует из материалов, размещенных на едином официальном сайте государственных органов региона.

За первый квартал 2016 года расходы на реализацию госпрограммы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы" составили 14,449 млн руб., за аналогичный период 2017 года - 20,401 млн руб.

Годовые расходы на реализацию госпрограммы также вырастут. Если в 2016 году они составили 102,632 млн руб., то плановое значение на 2017 год - 102,813 млн руб.

Государственная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы" реализуется на основании постановления правительства округа №398-п (в редакции от 12.02.16 №28-п). Ответственным исполнителем является окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

Программа предусматривает активное вовлечение коренных малочисленных народов в мероприятия, направленные на развитие традиционной культуры, родного языка, национального спорта и финно-угорских связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов. Целевые показатели госпрограммы предусматривают увеличение числа таких граждан более чем на 14% к 2020 году - с 3721 до 4250 человек. Общее финансирование госпрограммы за пять лет составит более 453 млн рублей, из них доля бюджета автономного округа превышает 98% (более 444 млн рублей).