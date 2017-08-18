Российский форум маркетинга 2017 пройдет в Москве 22-25 ноября

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C 22 по 25 ноября 2017 года в Москве пройдет Российский форум маркетинга 2017. Это крупнейшая коммуникационная площадка, для налаживания не только личных, но и деловых связей, которые впоследствии можно монетизировать.
В течение четырех дней участники смогут пообщаться с лидерами мнений и руководством крупных компаний и средних компаний.
Центральным звеном форума являются эксперты и спикеры, которые проведут тренинги и воркшопы для участников. Помогут эффективно решить актуальные проблемы бизнеса (разработка финансовой стратегии для своих маркетинговых кампаний, глубокий анализ таргетированной рекламы, SMM и многое другое).
Ключевыми темами форума станут:
• маркетинговые стратегии;
• искусственный интеллект;
• управление продуктовым портфелем;
• нейронные сети;
• анализ эффективности;
• customer journey;
• product development;
• роботизация и автоворонки;
• цифровая эра;
• трансформации рынка;
• лидогенерация;
• performance marketing;
• бренд платформа.
Среди спикеров:
Информация о спикерах и программе
На площадке соберутся более 1500 ведущих топ-менеджеров и руководителей для того, чтобы поделиться ценным опытом и сгенерировать новые идеи для привлечения и удержания клиентов, для глубокого погружения в отраслевую специфику и новых полезных знакомств.
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