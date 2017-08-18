Российский форум маркетинга 2017 пройдет в Москве 22-25 ноября

C 22 по 25 ноября 2017 года в Москве пройдет Российский форум маркетинга 2017. Это крупнейшая коммуникационная площадка, для налаживания не только личных, но и деловых связей, которые впоследствии можно монетизировать.

В течение четырех дней участники смогут пообщаться с лидерами мнений и руководством крупных компаний и средних компаний.

Центральным звеном форума являются эксперты и спикеры, которые проведут тренинги и воркшопы для участников. Помогут эффективно решить актуальные проблемы бизнеса (разработка финансовой стратегии для своих маркетинговых кампаний, глубокий анализ таргетированной рекламы, SMM и многое другое).

Ключевыми темами форума станут:

• маркетинговые стратегии;

• искусственный интеллект;

• управление продуктовым портфелем;

• нейронные сети;

• анализ эффективности;

• customer journey;

• product development;

• роботизация и автоворонки;

• цифровая эра;

• трансформации рынка;

• лидогенерация;

• performance marketing;

• бренд платформа.

Среди спикеров:

Алексей Каптерев (один из ведущих мировых экспертов в области презентаций);

(один из ведущих мировых экспертов в области презентаций); Алексей Манихин (основатель и генеральный директор Prime Time Forums);

(основатель и генеральный директор Prime Time Forums); Илья Балахнин (генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes); Роман Тарасенко (предприниматель, консультант и бизнес-спикер);

(генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes); (предприниматель, консультант и бизнес-спикер); Николас Коро (главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий (RCB&B), со-директор компании «Brand Public») и многие другие.

Информация о спикерах и программе

На площадке соберутся более 1500 ведущих топ-менеджеров и руководителей для того, чтобы поделиться ценным опытом и сгенерировать новые идеи для привлечения и удержания клиентов, для глубокого погружения в отраслевую специфику и новых полезных знакомств.

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PR- специалист

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