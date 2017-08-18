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Российский форум маркетинга 2017 пройдет в Москве 22-25 ноября

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18 августа, 13:23 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© Andrey Parezhev

C 22 по 25 ноября 2017 года в Москве пройдет Российский форум маркетинга 2017. Это крупнейшая коммуникационная площадка, для налаживания не только личных, но и деловых связей, которые впоследствии можно монетизировать.

В течение четырех дней участники смогут пообщаться с лидерами мнений и руководством крупных компаний и средних компаний.

Центральным звеном форума являются эксперты и спикеры, которые проведут тренинги и воркшопы для участников. Помогут эффективно решить актуальные проблемы бизнеса (разработка финансовой стратегии для своих маркетинговых кампаний, глубокий анализ таргетированной рекламы, SMM и многое другое).

Ключевыми темами форума станут:

• маркетинговые стратегии;
• искусственный интеллект;
• управление продуктовым портфелем;
• нейронные сети;
• анализ эффективности;
• customer journey;
• product development;
• роботизация и автоворонки;
• цифровая эра;
• трансформации рынка;
• лидогенерация;
• performance marketing;
• бренд платформа.

Среди спикеров:

  • Алексей Каптерев (один из ведущих мировых экспертов в области презентаций);
  • Алексей Манихин (основатель и генеральный директор Prime Time Forums);
  • Илья Балахнин (генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes); Роман Тарасенко (предприниматель, консультант и бизнес-спикер);
  • Николас Коро (главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий (RCB&B), со-директор компании «Brand Public») и многие другие.

Информация о спикерах и программе

На площадке соберутся более 1500 ведущих топ-менеджеров и руководителей для того, чтобы поделиться ценным опытом и сгенерировать новые идеи для привлечения и удержания клиентов, для глубокого погружения в отраслевую специфику и новых полезных знакомств. 

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Гутникова Екатерина

PR- специалист

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