Международный фестиваль анимационных фильмов "Крок" пройдет 13-21 сентября

МОСКВА, 18 августа. XXIV Международный фестиваль анимационного кино "Крок" пройдет 13-21 сентября. Он собирает лучшие мультфильмы со всей планеты в России. Веселый, озорной, вечно молодой, несмотря на внушительный возраст и непререкаемый мировой авторитет, кинофорум вновь пройдет на теплоходе, который проследует по маршруту Москва - Санкт-Петербург.

В конкурсную программу фестиваля вошел 131 фильм из 36 стран. Всего же на селекцию были поданы 972 заявки из 54 стран.

От России участниками конкурса стали Нина Бисярина ("Праздник"), Игорь Ковалев ("До любви"), Наталия Чернышева ("Кот и мышь"), Елена Касавина ("Две недлинные истории"), Александр Свирский ("9 способов нарисовать человека" и "Танзонк"), Иван Максимов ("Альтернативная прогулка"), Андрей Бахурин ("Выходной"), Светлана Андрианова ("Два трамвая"), Елизавета Скворцова ("Джони-Бони-Бо"), Анна Буданова ("Среди черных волн"), Антон Дьяков ("Питон и сторож"), Дмитрий Высоцкий ("Три кота. Папа за маму"), Алексей Миронов и Леонид Шмельков ("Ми-ми-мишки. Фильм-фильм-фильм"), Ринат Газизов ("Шарлотта и Кваксон. Ганс"), Марина Мошкова ("Малышарики. Дерево"), Павел Погудин ("Древнее кино"), Изабель Фаве ("Немытый пингвин"), Марина Карпова ("Мама-цапля"), Наталья Мирзоян и Игорь Мельников ("Люк"), Алексей Гайлит ("Экспозиция"), Наталья Березовая ("Поросенок. Дикая"), Алексей Демин ("Джон Боттом - неизвестный солдат"), Олеся Щукина ("Бельчонок и санки"), а также целая группа режиссеров во главе с Еленой Черновой ("Аниматанго").

Среди участников конкурса от других стран - российские режиссеры Алексей Алексеев ("Охота", Франция), Наталья Чернышева ("Паутинка", Франция), Алексей Будовский ("Бруклинский бриз", Колумбия), Дмитрий Геллер и Андрей Кулев ("Рыбы, пловцы, корабли", Китай-Россия-Болгария).

Другими странами-участницами фестиваля "Крок-2017" стали Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Словения, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Япония.

Конкурсную программу будет оценивать авторитетное международное жюри, в которое вошли режиссеры Питер Чанг (США), Рао Хейдметс (Эстония), Суреш Эрият (Индия), Екатерина Соколова (Россия) и киновед Станислав Сукненко (Украина). Удивительное праздничное совпадение! Один из фестивальных дней (15 сентября) будет посвящен сразу трем Дням рождения - Рао Хейдметса, Станислава Сукненко, а также президента "Крока" Юрия Норштейна.

В День рождения Юрий Борисович решил сам преподнести уникальный подарок. Президент представит отреставрированные копии своих фильмов ("Ежик в тумане", "Сказка сказок" и др) с проведенной цвето- и звукокоррекцией в качестве 4К. Долгие месяцы кропотливой работы, бережное "возрождение" фактуры пленки и уникального, живого саундтрека. Все это гости и участники фестиваля увидят первыми!

Традиционно фестивальные кинопоказы насыщены ретроспективами и юбилейными программами. На этот раз "Крок" отметит 100-летие со дня рождения великого режиссера Федора Хитрука, 85-летие создателя сериалов "Приключения капитана Врунгеля" и "Остров сокровищ", первого президента "Крока" Давида Черкасского, 60-летие лауреата премии "Оскар" Александра Петрова и многое другое.

Торжественная церемония открытия состоится 13 сентября в 19:00 в Москве, в Центральном доме кинематографистов. Ожидается несколько сюрпризов, один из которых - сразу 53 серии (по минуте каждая) юмористического анимационного сериала о самом маленьком в мире человеке (2017, режиссер Хуан Пабло Зарамелла, Аргентина). Герой - серьезный мужчина в самом расцвете лет живет в реальном мире, и неважно, что совсем не вышел ростом. Проект снимали в реальной обстановке, с реальными людьми, а маленького персонажа анимировали покадрово так, чтобы создать иллюзию его присутствия на видео. За очень короткий период своей экранной жизни, человечек уже успел завоевать любовь зрителей во всем мире. Час отличного настроения и улыбок обеспечен и зрителям "Крока".

В городах-остановках Угличе, Горицах, Петрозаводске маститые режиссеры, легендарные художники и любимые артисты встретятся со зрителями, выступят перед детьми и взрослыми с мастер-классами, концертами и увлекательными рассказами о профессии, покажут новые и любимые старые мультфильмы. "Крок" сохраняет дружбу и с другими городами России, даже если фестивальный теплоход в этом году не останавливается у их берегов. Череповец и Ярославль также участвуют в анимационном марафоне: 15 и 16 сентября в ярославском КЗЦ "Миллениум" состоятся показы самых позитивных фильмов для больших и маленьких: светлые комедии, добрые сказки и захватывающие приключения.

20 сентября фестиваль завершится в Санкт-Петербурге, в одном из уникальных зданий города - Открытой киностудии "Лендок". На церемонии закрытия будут награждены лучшие фильмы и режиссеры. Особое значение придается специальному призу имени Александра Татарского "Пластилиновая ворона", который вручается "За высший пилотаж". Кульминационный момент фестиваля традиционно назовет новые звездные имена в мировой анимации или подтвердит мастерство корифеев.

Информационные партнеры: "ТАСС", "Утро России", "Кино-Театр.ру".

Аккредитация:

+7 (499) 254-22-72 Таврог Елена Александровна (аккредитация на Открытие)

Капков Сергей (пресс-атташе МКФ "Крок") skapkov@gmail.com

Дирекция МКФ "Крок" - e-mail krokfestival@gmail.com