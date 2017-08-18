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В рамках "Русских сезонов" "Гамлет" будет показан в Тоге

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18 августа, 14:24 UTC+3

Аудитории представят новую версию постановки с привлечением японских артистов, адаптированной под площадку сценографией и специально выстроенными декорациями

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МОСКВА, 18 августа 2017 г. /Пресс-служба Министерства культуры РФ/. "Гамлет" - вечно актуальный образ, который по праву можно назвать архетипическим. Каждая эпоха рождала своего Гамлета, своего героя, адаптируя этот хрестоматийный сюжет под восприятие современников. Его разное понимание в русской и японской культурах привело к созданию новой версии трагедии в формате международной копродукции. Российско-японский творческий союз развивается в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны".

26 и 27 августа в деревне Тога префектуры Тояма (Япония) состоится показ новаторского спектакля художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина по трагедии Уильяма Шекспира. Аудитории представят новую версию постановки с привлечением японских артистов, адаптированной под площадку сценографией и специально выстроенными декорациями. Эта трактовка сюжета о датском принце строится с привлечением различных как поэтических, так и прозаических переводов трагедии. Специальная адаптация произведения была создана драматургом Вадимом Левановым. В центре спектакля Валерия Фокина - герой, вынужденный жить в атмосфере лжи и цинизма, его переживания и поиски верного пути, которые приводят к бунту против устоявшихся норм.

"Гамлет" Александринского театра - постановка, имеющая широкую международную гастрольную географию. Спектакль уже был показан в Германии, Польше, Италии, Австрии, Финляндии и многих других странах.

Театральный центр в Тоге, где "Гамлет" будет представлен зрителям на этот раз, является одним из крупнейших в мире. В горной деревне знаменитый японский режиссер Тадаши Судзуки возвел целый комплекс репетиционных залов и сценических площадок, включая уличный скальный театр и амфитеатр на берегу озера. Здесь проводятся фестивали, теоретические и практические семинары. Неслучайно первый в Японии международный театральный фестиваль Toga Festival прошел в этом живописном месте.

30 августа в 16:00 в Александринском театре состоится пресс-конференция с Валерием Фокиным, на которой он расскажет о прошедших в Тоге мероприятиях "Русских Сезонов", а также своих творческих планах.

Народный артист России Валерий Владимирович Фокин, лауреат четырех российских Государственных премий, работает художественным руководителем Александринского театра с 2003 года. Спектакли в его постановке идут на лучших сценах мира.

По вопросам освещения проекта "Русские Сезоны" просьба обращаться к Сергею Армейскову: armeyskov@russianseasons.org, +7(926) 056 5436.

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