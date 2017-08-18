"Швабе" занял первое место в полумарафоне "Европа-Азия"

Спортсмены Холдинга "Швабе" приняли участие в третьем Международном марафоне "Европа-Азия". В рамках серии стартов в полумарафоне один из легкоатлетов продемонстрировал лучший результат.

Холдинг на соревнованиях представляли спортсмены СК "Луч" предприятия "Швабе" – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Из 1621 участника среди мужчин на дистанции 21,1 км лучший результат показал Андрей Минжулин, набравший 1163 балла. Спортсмен преодолел расстояние за 1 час 7 минут и 15 секунд.

От спортивно-оздоровительного комплекса "Луч" в марафоне также приняли участие легкоатлеты с ограниченными возможностями: Игорь Хавлин, Екатерина Семенова и Анастасия Соловьева – спортсмены прошли дистанции 3 км и 21,1 км.

Между тем, второй год подряд в рамках марафона "Европа-Азия" проходил Кубок России по марафонскому бегу, собравший сильнейших марафонцев страны, среди которых участники чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Подготовку к мероприятию и его проведение обеспечил СК "Луч" УОМЗ.

Третий Международный марафон "Европа-Азия" - главный старт серии забегов Europe Asia running. Соревнования проходили в центре и исторической части Екатеринбурга на четырех дистанциях: 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Участниками мероприятия стали свыше 5 000 атлетов-любителей и профессионалов.