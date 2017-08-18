"Швабе" занял первое место в полумарафоне "Европа-Азия"

"Чистая" энергетика спасает жизниСоциальная ответственность 18 августа, 15:55
Симонян: Черчесов профессионально отчитался по выступлению сборной на Кубке конфедерацийСпорт 18 августа, 15:45
Чемпионат Испании по футболу будет транслироваться в соцсети "ВКонтакте"Спорт 18 августа, 15:44
Куницын заменит Тарпищева в роли капитана сборной РФ в матче Кубка Дэвиса против венгровСпорт 18 августа, 15:41
"Мегафон" просит ФАС продлить сроки исполнения предупреждения ведомстваЭкономика и бизнес 18 августа, 15:34
Активисты ОНФ обнаружили гору снега на несанкционированной свалке в ЧелябинскеНовости Урала 18 августа, 15:27
Лямин и Красильников не сумели выйти в 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболуСпорт 18 августа, 15:21
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"Экономика и бизнес 18 августа, 15:21
Верховный суд Украины открыл дело по иску о запрете российских соцсетейМеждународная панорама 18 августа, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Спортсмены Холдинга "Швабе" приняли участие в третьем Международном марафоне "Европа-Азия". В рамках серии стартов в полумарафоне один из легкоатлетов продемонстрировал лучший результат.
Холдинг на соревнованиях представляли спортсмены СК "Луч" предприятия "Швабе" – Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). Из 1621 участника среди мужчин на дистанции 21,1 км лучший результат показал Андрей Минжулин, набравший 1163 балла. Спортсмен преодолел расстояние за 1 час 7 минут и 15 секунд.
От спортивно-оздоровительного комплекса "Луч" в марафоне также приняли участие легкоатлеты с ограниченными возможностями: Игорь Хавлин, Екатерина Семенова и Анастасия Соловьева – спортсмены прошли дистанции 3 км и 21,1 км.
Между тем, второй год подряд в рамках марафона "Европа-Азия" проходил Кубок России по марафонскому бегу, собравший сильнейших марафонцев страны, среди которых участники чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Подготовку к мероприятию и его проведение обеспечил СК "Луч" УОМЗ.
Третий Международный марафон "Европа-Азия" - главный старт серии забегов Europe Asia running. Соревнования проходили в центре и исторической части Екатеринбурга на четырех дистанциях: 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Участниками мероприятия стали свыше 5 000 атлетов-любителей и профессионалов.