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В Ростовской области собрали рекордные 12,3 млн тонн ранних зерновых

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18 августа, 17:18 UTC+3

Регион становится лучшим в России по объему ранних зерновых уже второй год подряд

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© Валерий Матыцин/ТАСС

Аграрии Ростовской области собрали рекордные 12,3 млн тонн ранних зерновых, сообщил глава региона Василий Голубев на своей странице в Twitter.

"12 млн 305 тыс. тонн ранних зерновых! Эта финальная цифра первого этапа уборки - поистине щедрый подарок донских хлеборобов к юбилею области. Таких результатов донская нива не видела никогда: ни за 80 лет, ни, уверен, прежде. В этих золотых зернах - самоотверженный труд моих земляков. Горжусь вами и вашей деятельной любовью к родной земле, дорогие друзья!" - написал глава региона.

Лидерами по сбору зерновых стали Зимовниковский (684 тыс. тонн), Зерноградский (668 тыс. тонн) и Сальский (667 тыс. тонн) районы. Средняя урожайность по области составила более 41,1 ц/га. Наивысшие показатели в хозяйствах Мясниковского района - 58,1 ц/га, а также Кагальницкого - 53,8 ц/га, Азовского - 53,5 ц\га, Песчанокопского - 53,2 ц/га, Целинского - 53,1 ц/га.

Регион становится лучшим в России по объему ранних зерновых уже второй год подряд. В 2016 году в Ростовской области собрали 10,5 млн тонн с урожайностью 36 ц/га. 

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