Промсвязьбанк с запасом выполняет нормативы ЦБ

Центральный Банк РФ опубликовал отчетность банков на официальном сайте.

По данным отчетности, составленной по российским правилам бухгалтерского учета, по состоянию на 1 августа 2017 года Промсвязьбанк с запасом выполняет все применимые к банку обязательные нормативы:

норматив достаточности базового капитала (Н1.1) составил 6,7% (минимальный уровень 6,1%);

норматив достаточности основного капитала (Н1.2) составил 8,0% (минимальный уровень 7,6%);

норматив достаточности совокупного капитала составил 13,5% (минимальный уровень 9,6%);

норматив мгновенной ликвидности (Н2) составил 99,9% (минимальный уровень 15%);

норматив текущей ликвидности (Н3) составил 164,7% (минимальный уровень 50%);

норматив долгосрочной ликвидности (Н4) составил 31,5% (максимальный уровень 120%);

норматив риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) составил 16,8% (максимальный уровень 25%);

норматив крупных кредитных рисков (Н7) составил 156,6% (максимальный уровень 800%);

норматив риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) составил 12,2% (максимальный уровень 20%);

норматив краткосрочной ликвидности (Н26) составил 90,0% (минимальный уровень 80%).