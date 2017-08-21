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Южноуральские археологи ведут исследования на границе Европы и Азии

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21 августа, 13:47 UTC+3

Директор научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Александр Таиров рассказал о роли Южного Урала в истории двух частей света

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© Олег Игошин

Южный Урал - это связующее звено между Европой и Азией. Он географически находится на стыке двух больших археологических провинций - Азиатской и Европейской. Через него осуществлялись различные исторические связи: миграция народов, культурные взаимодействия и т.д. Именно здесь сталкивались волны нескольких культур, которые идут с Запада на Восток.

Доктор исторических наук, директор научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Александр Таиров

Доктор исторических наук, директор научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Александр Таиров

© Олег Игошин

О роли Южного Урала в истории двух частей света рассказывает доктор исторических наук, директор научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Александр Таиров.

Население, которое обитало на Южном Урале в древности и средневековье, не только впитывало традиции Востока и Запада, но и транслировало их в разных направлениях. Различные формы взаимодействия азиатских и европейских культур можно проследить на Южном Урале с каменного века (то есть с глубокой древности) до позднего средневековья - нового времени.

"В эпоху бронзы восточноевропейской степи занимали носители срубной культурно-исторической общности, а пространства от Урала до Минусинской котловины - андроновской общности. Взаимодействие их происходило на территории Южного Зауралья, поэтому в Челябинской области исследовано множество археологических памятников этого времени, которые определяются исследователями как срубно-андроновские. Памятники эти демонстрируют нам синтез двух культурных традиций", - говорит доктор исторических наук.

В раннем железном веке (I тысячелетие до н.э.) образцы вооружения, характерные для европейских скифов, через Южный Урал проникали на Восток - к сакам, кочевникам азиатских степей. А с Востока на Запад через Челябинскую область передавалась традиция изготовления зеркал, украшений, предметов быта и оружия, характерных для сакского мира.

Об этом говорят и археологические находки ученых ЮУрГУ. Достаточно часто в одном погребении встречаются вещи, которые ярко характеризуют разносторонние связи Востока и Запада, европейского и азиатского миров:

"Например, в ЮУрГУ в музее “Народы и технологии Урала” есть предметы западного (римского) импорта II-III века новой эры: стеклянный стакан, бронзовые ковш, кувшин, ситечко, найденные в погребении женщины из кургана 21 могильника Магнитный. Из этого же погребения происходит бронзовое зеркало, которое по своему стилю является подражанием китайским зеркалам. Такое слияние европейских и азиатских традиций мы можем проследить до позднего средневековья".

По словам Александра Дмитриевича, в Кунашакском районе Челябинской области археологи ЮУрГУ под руководством доктора исторических наук Сергея Боталова уже много лет исследуют могильник Уелги, в котором погребены люди, имеющие прямые связи с древними венграми, захороненными в долине Дуная:

"Генетический анализ показал родство древних венгров или мадьяров, которые пришли на территорию современной Венгрии в IX веке и людей, которые захоронены в могильнике Уелги. Причем данные генетики позволяют проследить не только перемещение народов с территории Южного Зауралья в Подунавье, но и их постоянное взаимодействие - контакты, в том числе, вероятно, и брачные, между населением севера Челябинской области и территории Венгрии в конце I - начале II тысячелетия новой эры".

Не случайно на гербе Челябинской области изображен верблюд - это выносливое животное является символом процветания и торговли. Ни для кого не секрет, что в районе Южного Урала проходил Великий Шелковый путь. Торговые караваны из Средней Азии шли через территорию Челябинской области на Средний Урал и в Западную Сибирь за мехами, слоновой костью, медом и воском, бобровой струей, амброй, рыбьим клеем и т.д.

Челябинская область - совершенно редкостный регион, который издревле является зоной активных этнических взаимодействий. Здесь на относительно небольшом пространстве проживали носители самых разных культурных традиций, контакты между которыми вели к формированию новых уникальных традиций.

ЮУрГУ является ведущим вузов Южного Урала. Исследования наших ученых помогают объединять Европу и Азию в научном и историческом плане.

Научно-образовательный центр евразийских исследований ЮУрГУ в настоящее время работает над темой "Пограничье культурных миров (Южный Урал от древности до Нового времени)". Цель проекта - построение описательных моделей процесса и результатов взаимодействия групп населения с принципиально разными социокультурными системами стереотипов и обоснование тезиса о пограничье как самостоятельной зоне, определявшей вектор развития соседствующих территорий в долгосрочной ретроспективе.

"На примере Челябинской области мы хотим показать, как взаимодействуют между собой носители разных культурных традиций в разные исторические периоды, раскрыть механизмы этих взаимодействий. Нам предстоит ответить на множество вопросов: "Как, каким образом один этнос перенимает традиции другого этноса?", "Почему принимаются одни культурные традиции и отвергаются другие?", "Как географический фактор влияет на процессы культурных взаимодействий?" и т.п.",  - рассказывает Александр Таиров.

Напомним, что официальная граница между Европой и Азией проходит по Уральскому хребту, потом спускается по реке Урал, оставляя в Европе Ашинский, Катав-Ивановский и Саткинский муниципальные районы, а также западные части территорий муниципальных районов и городских округов, смежных с Башкортостаном.

Исследования ученых ЮУрГУ как никогда актуальны сегодня и способствуют развитию новых связей между странами разных цивилизаций и социально-экономических систем Европы и Азии. Сегодня они расширяют научное, историческое, культурное взаимодействие и взаимообмен между народами Востока и Запада. 

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