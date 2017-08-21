Уникальную коллекцию ювелирной роскоши России представили в Нижнем Новгороде

ТАСС, 21 августа. Уникальную коллекцию ювелирной роскоши России начала ХХ века представили российские ювелиры на выставке "Искусство сквозь время и пространства" в Нижнем Новгороде. Это копии оригиналов, которые хранятся в домах известных людей всего мира, а также в музеях, рассказали сегодня в ювелирном доме MOISEIKIN.

В экспозиции около полусотни работ из ювелирной коллекции "Сапфировый бал". Ее основа - художественные шедевры, выполненные искусными уральскими мастерами из природных полудрагоценных и драгоценных камней и благородных металлов. "Автором большинства работ является основатель и главный дизайнер ювелирного дома MOISEIKIN Виктор Моисейкин, который награжден пятью орденами Мемориального фонда Карла Фаберже", - отметили в ювелирном доме.

Экспонаты, представленные в Нижнем Новгороде, потом отправятся в Таиланд. В этом году Россия и Таиланд отмечают 120-летие установления дипломатических отношений. По этому случаю в октябре в Королевстве пройдут большие торжества с участием глав двух государств. Ювелирный дом MOISEIKIN готовит необычный подарок к этой дате. "Это букет из двух цветов: колокольчика и орхидеи. Они символизируют две страны: Россию и Королевство Таиланд. Мы решили показать нашу дружбу не через традиционные флаги, а таким образом", - рассказал Виктор Моисейкин. Как рассказали в ювелирном доме, это уникальное изделие нижегородцы увидеть не смогут из-за статуса будущего подарка, однако в качестве "утешения" нижегородцам представили копию другого изделия, которое хранится у Королевы Елизаветы II.

Развернуть Ювелирная миниатюра "Земляничка" © Ювелирный дом MOISEIKIN Ювелирная миниатюра "Земляничка" © Ювелирный дом MOISEIKIN

Историю этого подарка рассказал сам ювелир. "Около 10 лет назад мы впервые участвовали в благотворительном мероприятии, где представили свои работы. Ко мне подошел мужчина, посмотрел и произнес "о'кей". Я уточнил. Мне сказали, что все хорошо и попросили завернуть. "Моей маме понравится", - сказал он. "Да, вашей маме это понравится", - ответил я, после чего повисла пауза. Это был принц Чарльз - сын королевы Великобритании Елизаветы Второй", - вспоминает Моисейкин. Так ювелирная миниатюра "Земляничка", выполненная из золота, серебра, бриллиантов, сапфиров, рубина, демантоида, нефрита, кахолонга и яшмы, оказалась в королевском доме. Изделия MOISEIKIN есть также у Ангелы Меркель и у других глав государств. Имена многих дарителей и получателей ювелир называть не вправе.

Выставка "Искусство сквозь время и пространства" прошла в Нижнем Новгороде в доме-музее "Усадьба Рукавишникова" на Верхне-Волжской набережной. Виктор Моисейкин и мастера одноименной компании занимаются изготовлением уникальных изделий и подарков по заказу государства, крупных компаний и состоятельных людей. Сначала это были сувениры из камня и драгоценных камней, последнее время - еще и ювелирные украшения.