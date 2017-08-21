Объявлена дата Всероссийского экономического диктанта

МОСКВА, 21 августа 2017 г. /ВЭО России/. 12 октября 2017 года состоится общероссийская ежегодная образовательная акция "Всероссийский экономический диктант".

Организатор диктанта - Вольное экономическое общество России при содействии Финансового университет при правительстве РФ, Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и других ведущих вузов России, институтов Российской академии наук, администраций субъектов Российской Федерации, Ассоциации молодежных правительств.

Цель диктанта - определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.

Диктант будет проводиться на центральной площадке в Москве и региональных площадках во всех субъектах Российской Федерации.

Подробная информация на сайте www.veorus.ru