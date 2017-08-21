Уникальный ретро-поезд XIX века покажут на "ЭКСПО 1520"

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МОСКВА, 21 августа 2017 г. /ООО "Бизнес Диалог"/. Уникальный ретро-поезд серии "Ь" впервые можно будет увидеть в программе демонстрационного показа с 30 августа по 2 сентября на железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520". Паровоз был капитально отремонтирован с соблюдением технологий завода-изготовителя и правил окраски XIX века специально к шестому международному Салону в Щербинке.
Восстановление до рабочего состояния поезда Ь-2012 является выдающимся событием в истории ОАО "РЖД" и ретро-движения. Это заслуга рославльских ветеранов, сохранивших для нас уникальную машину
Ь - не реплика: у него плоские золотники, однодисковый поршень, регулятор, родные дышла, рама, котел. Паровоз был построен на Коломенском заводе в 1897 году, работал на Владикавказской железной дороге, в годы войны был эвакуирован в депо Рославль, где и служил до конца 1970-х, а затем был установлен там на постамент.
С расписанием демонстрационного показа можно ознакомиться на сайте http://expo1520.ru/ в разделе "Конференция".
В период проведения VI Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" состоится Х Юбилейная международная конференция "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты", эксклюзивный динамический показ техники, демонстрация уникальных натурных образцов на рельсовом полотне, а также будут представлены пять выставочных павильонов и уличные экспозиции. Заключительным днем работы салона по традиции станет День открытых дорог - спортивные активности, выступления музыкальных коллективов, развлечения для детей и взрослых.
Генеральный партнер: ОАО "РЖД"
Организатор: ООО "Бизнес Диалог"