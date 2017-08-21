Прием заявок на конкурс "Лучшие информационно-аналитические инструменты" начнут 1 сентября

МОСКВА, 21 августа 2017 г. /Аналитический центр при правительстве РФ/. 1 сентября начинается прием заявок на участие в конкурсе "Лучшие информационно-аналитические инструменты 2017". Попробовать свои силы и стать победителем ежегодного конкурса, организованного Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации, могут компании и организации любых видов собственности, а также физические лица, чья деятельность связана с созданием и внедрением программных продуктов и распространением их на территории Российской Федерации.

"Конкурс направлен на то, чтобы выявить разработчиков и их продукты, доказавшие свои высокие качества", - сказал председатель жюри конкурса, директор Департамента информационных технологий и связи правительства Российской Федерации Владислав Федулов.

Прием заявок продлится до 15 октября, после чего экспертная группа и жюри проанализируют и определят отечественные и зарубежные программные продукты, наилучшим образом способствующие повышению эффективности управленческих решений в госсекторе по шести номинациям.

В течение года в рамках конкурса пройдут экспертные мероприятия, на которых будут обсуждаться наиболее эффективные технологические платформы, аналитические решения и инструменты, направленные на улучшение госуправления. Регистрируйтесь на ближайший семинар для потенциальных участников, который состоится 30 августа в 10.00.

Объявление результатов конкурса и торжественное награждение победителей состоится на итоговой конференции 24 января 2018 года в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации.

Бонусы для всех участников конкурса:

позиционирование компании-разработчика на рынке информационно-аналитических инструментов;

презентация информационно-аналитического инструмента или его новой версии широкой аудитории;

получение независимой экспертной оценки продукта;

получение награды (статусы победителя, призера или финалиста конкурса);

включение в перечень информационно-аналитических инструментов, рекомендуемых Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации для применения в органах власти и других заинтересованных организациях.

О конкурсе - http://itcontest.ac.gov.ru

Об Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации - http://ac.gov.ru/

Контакты:

Ирина Искакова iskakova@ac.gov.ru + 7 (495) 909-8862

Виктория Романова romanova@ac.gov.ru + 7 (495) 909-8864