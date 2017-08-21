Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прием заявок на конкурс "Лучшие информационно-аналитические инструменты" начнут 1 сентября

Новости партнеров
21 августа, 12:57 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа 2017 г. /Аналитический центр при правительстве РФ/. 1 сентября начинается прием заявок на участие в конкурсе "Лучшие информационно-аналитические инструменты 2017". Попробовать свои силы и стать победителем ежегодного конкурса, организованного Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации, могут компании и организации любых видов собственности, а также физические лица, чья деятельность связана с созданием и внедрением программных продуктов и распространением их на территории Российской Федерации.

"Конкурс направлен на то, чтобы выявить разработчиков и их продукты, доказавшие свои высокие качества", - сказал председатель жюри конкурса, директор Департамента информационных технологий и связи правительства Российской Федерации Владислав Федулов.

Прием заявок продлится до 15 октября, после чего экспертная группа и жюри проанализируют и определят отечественные и зарубежные программные продукты, наилучшим образом способствующие повышению эффективности управленческих решений в госсекторе по шести номинациям.

В течение года в рамках конкурса пройдут экспертные мероприятия, на которых будут обсуждаться наиболее эффективные технологические платформы, аналитические решения и инструменты, направленные на улучшение госуправления. Регистрируйтесь на ближайший семинар для потенциальных участников, который состоится 30 августа в 10.00.

Объявление результатов конкурса и торжественное награждение победителей состоится на итоговой конференции 24 января 2018 года в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации.

Бонусы для всех участников конкурса:

  • позиционирование компании-разработчика на рынке информационно-аналитических инструментов;
  • презентация информационно-аналитического инструмента или его новой версии широкой аудитории;
  • получение независимой экспертной оценки продукта;
  • получение награды (статусы победителя, призера или финалиста конкурса);
  • включение в перечень информационно-аналитических инструментов, рекомендуемых Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации для применения в органах власти и других заинтересованных организациях.

О конкурсе - http://itcontest.ac.gov.ru

Об Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации - http://ac.gov.ru/ 

Контакты:

Ирина Искакова iskakova@ac.gov.ru  + 7 (495) 909-8862

Виктория Романова romanova@ac.gov.ru  + 7 (495) 909-8864

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
8
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде
12
Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мира
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
2
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
3
Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области станет платным с конца 2017 года
4
Кабмин ввел плату за проезд по участкам дороги "Дон" в Ростовской области и на Кубани
5
В Москве простились с Верой Глаголевой
6
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
7
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама