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На Baltic Weekend 2017 обсудят двойные стандарты корпоративной этики в социальных медиа

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21 августа, 14:10 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа. Социальные медиа стали неотъемлемой частью отношений между корпорациями и их сотрудниками. Работодатели пытаются тщательно регулировать жизнь сотрудников в социальных сетях с помощью свода правил и внутренней политики компании, что зачастую приводит к столкновению интересов. На Западе существует ряд законов, определяющих границу между нарушением корпоративной этики и частным высказыванием. Однако в России число "провинившихся" сотрудников ежегодно растет, их история в компании заканчивается увольнением "по соглашению сторон".

Как вести себя в данной ситуации корпоративным PR-службам? Какой набор инструментов необходимо использовать работодателю, чтобы решить проблему – договорные обязательства, корпоративные правила, "good will"? Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола на площадке Международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2017. Организатором дискуссии выступает Ассоциация менеджеров.

Модератором круглого стола выступит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

Среди выступающих спикеров:

  • Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям Tele2;
  • Алексей Венедиктов, главный редактор "Эхо Москвы";
  • Анастасия Жбанова, директор по медиакоммуникациям Mail.ru;
  • Илья Политковский, директор по внешним коммуникациям Yam Brands Russia (бренды KFC и Pizza Hut);
  • Юнис Теймурханлы, владелец и генеральный менеджер отеля Гельвеция, блогер;
  • Денис Терехов, управляющий партнер агентства SNMG;
  • Александр Цыпкин, писатель, консультант по стратегическим коммуникациям, председатель Комитета по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров России.

Круглый стол в рамках Baltic Weekend 2017 будет проходить 14 сентября с 16:30 до 18:30 в Corinthia Hotel St. Petersburg. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Получить дополнительную информацию можно на сайте мероприятия - http://www.balticweekend.com.

Контакты для СМИ

Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью

тел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278

e-mail: a.pshenichnikova@spncomms.com

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