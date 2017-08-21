Свердловский бизнес презентует в Астане уникальные технологии

АСТАНА, 21 августа 2017. 22 августа в 10.00 павильоне России на Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 состоится открытие стенда Свердловской области, которая выступает генеральным партнером тематической недели "Эффективная генерация".

В церемонии официального открытия примут участие заместитель акима города Астаны Андрей Лукин, заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб.

Свердловский бизнес на ЭКСПО-2017 будет представлять малые инновационные предприятия, специализирующиеся на выпуске приборов учета, поставке теплотехнического оборудования, предоставлении услуг по автоматизации инженерных систем, производстве электроники, светодиодной продукции, монтаже печатных плат.

В ЭКСПО-2017 примет участие компания "Газпром трансгаз Екатеринбург", которая разработала уникальную технологию сжижения газа, что позволило поставлять дешевое топливо в Астану. В рамках выставки екатеринбургские и казахстанские предприниматели обсудят перспективы газификации промышленного и частного сектора Астаны и северных регионов республики.

Кроме того, Свердловская область покажет единую комплексную систему сбора и обработки данных об энергетическом хозяйстве региона, которая позволяет рационально расходовать энергоресурсы. Участников выставки познакомят с работой энергосервисной биржи - электронной площадки, на которой энергосервисные компании, инвесторы и государственные учреждения заключают контракты.

Будут представлены решения для бизнеса свердловскими поставщиками упаковки для пищевой промышленности, разработчиками инновационных гидравлических технологий, производителями предметов интерьера и многими другими.

В деловой программе Свердловской области также запланирована презентация заявки Российской Федерации на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в городе Екатеринбурге. Мероприятие состоится 23 августа в 14.00 в конференц-зале российского павильона.

Уральские коллективы представят насыщенную культурную программу. В рамках Фестиваля культуры регионов Российской Федерации на сцене в главном атриуме у павильона пройдут выступления квартета "Феникс" Свердловской государственной академической филармонии. В программе концертов - произведения русских и зарубежных композиторов: Н.А.Римского-Корсакова, Л.Бернстайна, К.Хачатуряна, М.Дунаевского, а также русские народные песни. На территории ЭКСПО-2017 пройдут показы акробатического паркур-шоу Bankai Organization. На протяжении восьми лет коллектив занимается постановкой и созданием своих неповторимых представлений, которые успели покорить сотни городов мира, таких как Москва, Санкт-Петербург, Дубай, Гонконг, Шанхай, Мумбаи и Берлин.

Более подробно ознакомиться с мероприятиями России на ЭКСПО-2017 можно на официальном сайте: russiaexpo2017.ru