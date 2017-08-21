АО "Корпорация развития" завершает строительство 9-этажного жилого дома в Новом Уренгое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Строительство девятиэтажного жилого дома в микрорайоне Энтузиастов в городе Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) подходит к завершающему этапу. Об этом сообщают в АО "Корпорация развития" (строительство осуществляет ООО "Строительная компания развития" - 100% дочернее общество корпорации).

"Строительство жилого дома подходит к завершающему этапу. На сегодняшний день завершены все монолитные и кладочные работы. Завершаются отделочные работы, прокладка внутренних инженерных сетей и работы по монтажу навесного вентилируемого фасада системы "Fronton", - сказано в сообщении.

В корпорации уточняют, что эта система обладает рядом преимуществ: она устойчива к усадке дома и движению грунта; обеспечивает высокий уровень теплоизоляции; выполняется в сжатые сроки при любых погодных условиях; гарантирует увеличение срока эксплуатации строения, т.к. защищает стены от агрессивных факторов; для облицовки используются только безопасные и экологически чистые материалы.

Параллельно благоустраивается прилегающая территория: создаются асфальтобетонные проезды и пешеходные тротуары, территория засыпается плодородной почвой, устраивается подпорная стенка, создаются игровые зоны для детей и объекты наружного освещения.

В корпорации уточнили, что по данному объектуполучено заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Справка

АО "Корпорация развития" создана во исполнение поручения президента РФ. Реализует крупнейший инвестиционный проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" и ряд других инвестпроектов, занимая лидирующую позицию в УрФО в сфере привлечения инвестиций. До ребрендинга в 2012 году - ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный". Акционеры - все субъекты РФ в УрФО и DB International (ведущий мировой эксперт в области железнодорожных перевозок, подразделение Deutsche Bahn AG).